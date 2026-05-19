Huế được vinh danh “Thành phố xanh quốc gia”

Thành phố Huế vừa được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) trao danh hiệu “National Winner - One Planet City Challenge 2026” (Thành phố xuất sắc quốc gia)

Thành phố Huế vừa được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) trao danh hiệu “National Winner - One Planet City Challenge 2026” (Thành phố xanh quốc gia) trong khuôn khổ thử thách toàn cầu One Planet City Challenge 2026, ghi nhận những nỗ lực nổi bật của địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Theo đánh giá của WWF, Huế đạt danh hiệu nói trên nhờ tầm nhìn phát triển đô thị tiến bộ, kế hoạch hành động khí hậu rõ ràng và có tính khả thi cao, đồng thời định hướng giảm phát thải phù hợp với các mục tiêu của Paris Agreement. Bên cạnh đó, các giải pháp thích ứng với BĐKH của thành phố được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro thực tiễn, hướng đến nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan.

WWF cũng đánh giá cao sự tham gia, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình xây dựng các chính sách và giải pháp phát triển đô thị xanh, phát thải thấp, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Danh hiệu “Thành phố xanh quốc gia” không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Huế trong hành trình xây dựng đô thị xanh, thông minh và thân thiện với môi trường, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hành động khí hậu toàn cầu.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH, hướng tới xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng theo hướng xanh, sạch, sáng và phát triển bền vững.