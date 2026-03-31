Thống nhất phương án "cấm xe" trên Quốc lộ 49 theo khung giờ

Phương tiện chở than xuất hiện dày đặc trên đoạn đường Hồ Chí Minh đến Quốc lộ 49

Theo đó, để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường QL 49 đoạn từ ngã ba nút giao đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh, UBND thành phố đã thống nhất chỉ cho phép các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông ban đêm vào khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Cụ thể, sẽ thực hiện theo hướng từ 19 - 24 giờ lưu thông 1 chiều từ đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh và từ 24 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau lưu thông theo chiều ngược lại từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế. Thời gian thí điểm cho phép các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông ban đêm theo khung giờ trong 1 tháng, đến 10/5.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan căn cứ tình hình thực tế để hiệu chỉnh khung giờ, hướng lưu thông đảm bảo thuận lợi, an toàn nhất cho các phương tiện. Đồng thời, tiến hành rà soát, cắm biển báo hạn chế tốc độ một số đoạn cong có bán kính nhỏ, không đảm bảo an toàn, thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết. UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành theo dõi, tổ chức đánh giá tình trạng giao thông sau thời gian cấm xe để có phương án cho giai đoạn tiếp theo và báo cáo UBND thành phố công tác chuẩn bị trước ngày 10/4.

Quốc lộ 49 có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông

Về giải quyết ùn tắc trên QL 49 đoạn tuyến cầu Lim 2 và khu vực chợ tự phát qua các địa phương, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng quản lý đường bộ II.5, Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân lập lại trật tự, đảm bảo hành lang an toàn đường bộ theo đúng lộ giới quản lý và quy định hiện hành. Công an các xã, phường xây dựng kế hoạch hằng tuần và tổ chức ra quân kiểm tra, kiểm soát, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường theo quy định.

Như Báo Huế ngày nay đã liên tục thông tin, QL 49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, nối các xã vùng miền núi A Lưới về đồng bằng. Thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện hàng loạt phương tiện xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc với mật độ lưu thông dày đặc. Với chiều dài hơn 90km, tuyến QL 49 có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.