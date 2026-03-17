Siết điều kiện đăng kiểm, quy định rõ niên hạn xe cơ giới

Nghị định quy định e ô tô chở hàng (xe tải) và xe tải chuyên dùng có niên hạn 25 năm kể từ năm sản xuất.

Các quy định mới không chỉ đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về cơ sở vật chất và nhân lực mà còn tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong quản lý niên hạn phương tiện. Qua đó, góp phần loại bỏ xe cũ, không bảo đảm an toàn kỹ thuật ra khỏi lưu thông, giảm nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Chuẩn hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định

Theo Nghị định, hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm và được tổ chức đánh giá sự phù hợp xác nhận. Trong trường hợp chưa có đơn vị đánh giá hoặc chưa đáp ứng nhu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ thành sẽ kiểm tra, xác nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, các cơ sở đăng kiểm phải bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến xây dựng, đất đai, kết nối giao thông; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trước khi đi vào hoạt động.

Quy định cụ thể về diện tích và nhân lực cơ sở đăng kiểm

Nghị định 89/2026/NĐ-CP đặt ra yêu cầu chi tiết về diện tích mặt bằng đối với cơ sở đăng kiểm. Cụ thể, cơ sở có một dây chuyền kiểm định phải có diện tích tối thiểu từ 1.250 m² đến 1.500 m² tùy loại; cơ sở có hai dây chuyền cần tối thiểu 2.500 m². Từ dây chuyền thứ ba trở đi, mỗi dây chuyền phải bổ sung thêm ít nhất 625 m².

Về nhân lực, mỗi cơ sở đăng kiểm phải có tối thiểu 2 đăng kiểm viên. Trong đó, lãnh đạo cơ sở và lãnh đạo bộ phận kiểm định đều phải là đăng kiểm viên, riêng người phụ trách bộ phận kiểm định cần có ít nhất 60 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đối với cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, diện tích tối thiểu là 10m² cho một thiết bị đo và tăng thêm 5m² cho mỗi thiết bị bổ sung. Đồng thời, phải có ít nhất một đăng kiểm viên được cấp chứng chỉ chuyên môn thực hiện kiểm định khí thải.

Làm rõ niên hạn sử dụng từng loại phương tiện

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là quy định cụ thể niên hạn sử dụng của xe cơ giới. Theo đó:

Xe ô tô chở hàng (xe tải) và xe tải chuyên dùng có niên hạn 25 năm kể từ năm sản xuất. Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên, xe đưa đón học sinh, trẻ em có niên hạn 20 năm. Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ có niên hạn 15 năm.

Các loại phương tiện tương tự sẽ áp dụng niên hạn tương ứng theo chức năng, công dụng. Danh sách phương tiện hết niên hạn sẽ được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu đăng kiểm, phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.