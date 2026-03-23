Tập trung các giải pháp phân luồng, giảm ùn tắc giao thông

Đại diện Sở Xây dựng thông tin các phương án phân luồng, giảm ùn tắc giao thông

Điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm nóng

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng cho biết, Quốc lộ 49 dài gần 91km; riêng đoạn từ ngã ba đường tránh Huế đến ngã ba Bốt Đỏ có tới 111 đoạn cong, trong đó 93 đoạn không đảm bảo tiêu chuẩn về bán kính và bề rộng làn đường cho xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc lưu thông. Thực tế này khiến phương tiện khi vào cua phải lấn làn ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hạ tầng tuyến đường cũng xuống cấp do va chạm và tình trạng xe quá tải thường xuyên lưu thông.

Thống kê cho thấy, năm 2025 có 9/22 vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo; riêng tháng 1/2026 ghi nhận 5/5 vụ. Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đề xuất 3 phương án tổ chức giao thông, trong đó đáng chú ý là cấm xe sơ-mi rơ-moóc theo khung giờ hoặc theo từng hướng tuyến A Lưới - Bình Điền. Phương án mạnh nhất là cấm hoàn toàn các phương tiện này theo cả hai chiều từ 5h đến 19h.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Thành cho rằng, phương án khả thi là “cấm ban ngày, cho lưu thông ban đêm” nhằm vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm gián đoạn vận tải.

Tại khu vực từ cầu Kho Rèn đến nút giao Trần Phú - Duy Tân, ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm phụ huynh đưa đón học sinh. Sở Xây dựng đề xuất cấm ô tô lưu thông theo khung giờ cao điểm trên một số tuyến như Trần Phú, Nguyễn Trường Tộ; đồng thời cấm đỗ xe trên đường Hàm Nghi trong cùng thời gian.

Ở nút giao Võ Nguyên Giáp - Hoàng Quốc Việt, sẽ điều chỉnh đèn tín hiệu theo hướng cho phép rẽ trái trước, tổ chức lại làn xe tách biệt; về lâu dài, nghiên cứu cải tạo dải phân cách trên tuyến. Đối với nút giao Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Lê Quý Đôn - Dương Văn An, Sở Xây dựng đề xuất bổ sung hạng mục cải tạo vào dự án nâng cấp đường Bà Triệu hoặc đầu tư riêng, mở rộng làn rẽ phải nhằm giảm ùn tắc.

Sau khi mở thông cửa Trài, đại diện Sở Xây dựng cho rằng, trước mắt cho phép ô tô dưới 5 tấn lưu thông theo hai chiều hoặc một chiều từ nội thành ra ngoài trong khung giờ 6h - 20h; đồng thời tổ chức giao thông một chiều tại cửa Đông Ba trong cùng khung giờ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên các tuyến đường hẹp; cho phép đỗ xe một phần trên vỉa hè đối với các tuyến có vỉa hè rộng. Đáng chú ý, để giảm áp lực giao thông nội đô, đề xuất cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên vào khu vực trung tâm (Phú Xuân, Thuận Hóa) trong giờ cao điểm; các phương tiện sẽ được phân luồng theo các tuyến vành đai.

Đối với xe du lịch, nhiều phương án bố trí bãi đỗ được đưa ra, ưu tiên các khu vực như Nguyễn Hoàng, Đông Ba, công viên Trịnh Công Sơn, chân cầu Dã Viên và dọc đường Lê Duẩn. Đồng thời, đề xuất tận dụng tạm thời khuôn viên các cơ quan trên đường Lê Lợi làm bãi đỗ xe trong dịp lễ.

Nút giao Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Lê Quý Đôn - Dương Văn An thường xuyên ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm

Siết chặt quản lý, ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng kiến nghị nhiều giải pháp thực tiễn như: Cấm đỗ xe theo khung giờ hoặc mở rộng mặt đường tại khu vực trọng điểm; siết chặt quản lý xe du lịch không vào bãi đỗ tại các điểm di tích; bổ sung hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 49, đặc biệt tại các đoạn cua nguy hiểm; hạn chế xe máy khu vực trước chùa Thiên Mụ để đảm bảo an toàn cho du khách.

Bên cạnh đó, đề xuất tận dụng các khu đất chưa sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trong dịp lễ; cấm đỗ xe tại các tuyến đường xung quanh khu di tích Đại Nội nhằm hạn chế ùn tắc; xây dựng bản đồ số các bãi đỗ xe, tích hợp trên nền tảng Hue-S; tăng cường truyền thông trước khi triển khai phân luồng; rà soát các tuyến đường hẹp để lắp đặt biển báo phù hợp, đồng thời tăng cường xử phạt vi phạm, nhất là tình trạng đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh một loạt giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giảm ùn tắc trên địa bàn. Theo đó, với tuyến Quốc lộ 49, đó là phương án thí điểm cấm xe sơ-mi rơ-moóc chạy ban ngày, cho phép lưu thông ban đêm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tải trọng và tốc độ, đặc biệt tại các đoạn cua, dốc, yêu cầu không vượt quá 40 km/h. Thời gian thí điểm trong 1 tháng để theo dõi, đánh giá. Đồng thời, yêu cầu rà soát, hoàn thiện phương án chiếu sáng khu vực cầu Tuần; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, chợ cóc, chợ tạm dọc tuyến, không để phát sinh mới.

Về tổ chức đỗ xe, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát, tính toán lại phương án phục vụ du khách vào Đại Nội; chấn chỉnh tình trạng mua bán, giữ chỗ đậu xe trái quy định nếu có tại khu vực bến xe Nguyễn Hoàng, tổ chức lại các điểm đỗ xe bảo đảm trật tự.

Đối với một số tuyến, khu vực cụ thể, lãnh đạo thành phố thống nhất phương án tổ chức giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng phân làn riêng ô tô và xe máy; nghiên cứu mở rộng hạ tầng tại khu vực Bà Triệu theo thẩm quyền; xem xét các đề xuất liên quan đến khu vực đường Đào Tấn….

Liên quan đến việc quản lý bãi đỗ xe, đồng chí Hoàng Hải Minh yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp đậu, đỗ sai quy định; tăng cường kiểm soát tại các tuyến trung tâm như Lê Lợi, đồng thời rà soát quỹ đất để đề xuất bổ sung các điểm đỗ xe tạm thời phục vụ mùa lễ hội. “Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị xây dựng phương án số hóa, hướng dẫn tổ chức hệ thống điểm đỗ xe, trước mắt ưu tiên khu vực trung tâm; đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý, tăng cường giám sát bằng camera, trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi đi sai làn, sai tuyến”, đồng chí Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.