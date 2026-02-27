Cần giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 49

Nhiều phương tiện xe tải trọng lớn, xe đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 49 tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

“Hung thần” trong đêm

Với chiều dài 78km, QL49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối giữa Việt Nam - Lào và các xã vùng miền núi A Lưới về đồng bằng. Theo Văn phòng Quản lý đường bộ Huế (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng), hiện nay, đoạn tuyến Km63+400 đến Km74+00 trên tuyến QL49 đã được đầu tư xây dựng đạt đường cấp IV miền núi; các đoạn còn lại được thiết kế theo quy mô đường cấp V, có nhiều điểm đèo dốc, thường xuất hiện hiện tượng sạt lở taluy vào mùa mưa, gây chia cắt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hàng năm, công trình được sửa chữa bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ, tuy nhiên do nguồn vốn để bảo trì còn hạn chế nên chỉ đáp ứng duy trì giao thông tạm thời.

Thời gian gần đây, trên tuyến quốc lộ này có nhiều ô tô đầu kéo tải trọng lớn chở than, quặng, keo tràm từ Lào qua cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) theo đường Hồ Chí Minh đến QL49 để về các cảng biển, gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ghi nhận của PV cho thấy, hàng ngày, trên đường Hồ Chí Minh qua khu vực xã A Lưới 2; QL 49 qua các xã A Lưới 3, A Lưới 5 xuất hiện từng đoàn xe đầu kéo, tải trọng lớn chở than quặng, keo tràm đậu đỗ, tập kết ven đường. Đến chiều và về đêm, các xe này xuất phát từ đường Hồ Chính Minh đến QL49, nối đuôi nhau về xuôi. Những phương tiện siêu trường, siêu trọng phải chật vật "bò" qua các đoạn đường, khúc cua hẹp, tại các đoạn đèo gây ùn ứ và “đẩy” các phương tiện lưu thông trên đường vào sát taluy, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Đặc biệt, khi có các phương tiện xe tải trọng lớn đi ngược chiều ở khu vực đường cong hẹp khiến giao thông ách tắc và không còn chỗ cho các phương tiện khác lưu thông.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một tài xế chạy tuyến xe A Lưới cho biết: “Từ khi xuất hiện xe chở than, keo tràm với mật độ cao đến nay, vào chiều tối và ban đêm nếu di chuyển từ A Lưới về trung tâm thành phố phải mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Trên đường đi các tài xế luôn nơm nớp lo sợ tai nạn do đường hẹp, đèn đường chưa có. Thực tế cũng đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, tài xế lưu thông trên QL 49 luôn ám ảnh bởi các xe đầu kéo chở than”.

Ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 cho biết, hiện trạng của QL 49 nhiều đoạn còn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu lưu thông cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, thời gian qua, việc xuất hiện nhiều phương tiện xe tải trọng lớn lưu thông liên tục, ngược chiều nhau trên tuyến qua địa bàn xã đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại đoạn tuyến này, nhiều khu vực có độ dốc lớn, khúc cua hẹp rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

“Về vấn đề này, tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân cũng như chính quyền địa phương đã đề xuất với các cấp, các ngành về việc hạn chế tải trọng, cấm lưu thông theo giờ và sớm nâng cấp QL49 nhằm đảm bảo an toàn giao thông”, ông Hiếu cho biết thêm.

Sớm triển khai các giải pháp

Trước tình trạng xe tải nặng và đầu kéo lưu thông gia tăng đặc biệt là vào ban đêm trên QL49, Sở Xây dựng đã thành lập đoàn kiểm tra và đề xuất UBND thành phố có phương án cấm hoặc hạn chế các loại xe từ 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến nhằm giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Theo Sở Xây dựng, hiện nay lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến QL49 đang tăng cao, lưu thông đối đầu gây mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, trên tuyến QL49 còn nhiều đoạn hẹp không đảm bảo bán kính cong cho các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và xe tải có từ 4 trục trở lên lưu thông an toàn. Vì vậy, chính quyền địa phương và Phòng CSGT Công an thành phố đã đề xuất phương án xử lý để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát, thành phố đang cân nhắc để triển khai 1 trong 2 phương án cấm xe trên tuyến QL49. Theo đó, sẽ cắm biển Zone cấm các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và biển cấm các loại xe tải có từ 4 trục trên tuyến QL49 theo hướng A Lưới - Huế và ngược lại hoặc cắm biển Zone cấm các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và biển cấm các loại xe tải có từ 4 trục trên tuyến QL49 theo khung giờ, hướng A Lưới - Huế (từ 5 giờ - 19 giờ) và chiều ngược lại theo hướng Huế - A Lưới (từ 19 giờ - 23 giờ).