Cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào trung tâm thành phố giờ cao điểm

HNN.VN - Cơ quan chức năng thành phố sẽ cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố trong các khung giờ cao điểm.

Theo quy định mới, ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên chỉ lưu thông vào các khung giờ cao điểm trên các tuyến đường vành đai. Ảnh minh họa

Ngày 21/4, Sở Xây dựng cho biết, đã có văn bản gửi Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố về việc cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào trung tâm, nội đô thành phố vào các khung giờ cao điểm.

Theo đó, căn cứ thông báo của UBND thành phố về phương án phân luồng giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố và giải pháp đỗ xe, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn, Sở Xây dựng sẽ triển khai cắm biển báo cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào trung tâm, nội đô của thành phố vào khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 hàng ngày.

Cụ thể, tại các vị trí đường Lý Thái Tổ (Km819+830 trên Quốc lộ 1); nút giao Quốc lộ 1 với cầu vượt Thủy Dương; các nút giao với Tỉnh lộ 28 đoạn từ cầu Lim đến Tỉnh lộ 10A; các nút giao với Tỉnh lộ 10A từ Tỉnh lộ 28 đến cầu Chợ Dinh; các nút giao với đường Nguyễn Gia Thiều; nút giao đường Tăng Bạt Hổ với đường Đinh Tiên Hoàng và đường Lê Duẩn; nút giao cầu Nguyễn Hoàng với đường Kim Long (Tỉnh lộ 12B) và đường Bùi Thị Xuân; nút giao đường Lê Ngô Cát với đường Huyền Trân Công Chúa.

Chỉ cho phép ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào các khung giờ cao điểm trên các tuyến đường vành đai theo hướng tại Quốc lộ 1 giao cầu vượt Thủy Dương - Tỉnh lộ 28 - Tỉnh lộ 10A - cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - Quốc lộ 1 (giao Lê Duẩn) và ngược lại.

Sở Xây dựng cho biết, sẽ hoàn tất việc cắm biển báo trước ngày 29/4 và có hiệu lực từ 0 giờ ngày 30/4/2026.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
