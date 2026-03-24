Nguy cơ tai nạn trên Quốc lộ 49

Những khu vực bán kính đường cong hẹp, nguy cơ các phương tiện xe tải trọng lớn va chạm, đối đầu

Nhiều kiến nghị

QL 49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, nối các xã vùng miền núi A Lưới về đồng bằng. Thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện hàng loạt phương tiện xe sơ-mi rơ-moóc và đầu kéo rơ-moóc với mật độ lưu thông dày đặc, kết cấu hạ tầng không đảm bảo dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2025 đến ngày 31/1/2026, toàn thành phố xảy ra 22 vụ TNGT liên quan đến xe đầu kéo thì riêng QL 49 đã chiếm 14 vụ. Với chiều dài hơn 90km, chỉ tính riêng đoạn tuyến từ KM25+100 (ngã ba đường tránh Huế) đến KM78+100 (ngã ba Bốt Đỏ) có 111 đoạn đường cong, trong đó 93 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và đầu kéo rơ-moóc lưu thông. Phương tiện khi vào làn cong sẽ đánh lái áp sát về phía làn đường ngược lại, luôn tiềm ẩn TNGT, nguy cơ xảy ra va chạm đối đầu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù trên tuyến QL 49 cơ quan chức năng đã cắm các biển báo cấm theo khung giờ cao điểm từ 5 giờ đến 7 giờ, 11 giờ đến 14 giờ và 17 giờ đến 19 giờ, nhưng ngoài khung giờ cấm, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông trên tuyến QL này vẫn rất lớn. Tình trạng chen lấn, lấn làn, ùn ứ cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra, làm thời gian di chuyển của người dân kéo dài gấp nhiều lần so với trước đây.

Người dân lưu thông qua các đoạn tuyến trên QL này cũng rất khó khăn và hiểm nguy rình rập, đặc biệt ở các tuyến đường cong, khúc cua hẹp, đoạn qua các đèo Tà Lương, A Co. Để tránh những chiếc xe tải nặng, người tham gia giao thông gần như chỉ có hai lựa chọn, hoặc nép sát vào lề đường, hoặc buộc phải dừng lại, thậm chí lùi xe để tìm khoảng trống an toàn. Với mặt đường chỉ rộng khoảng 8 - 9m, có đoạn đường cong đèo dốc, cua gắt, không ít trường hợp đã bị trượt ngã, thậm chí phải bỏ xe để đảm bảo an toàn khi bị xe tải ép sát.

Ông Trần Huế, một tài xế xe dịch vụ thường xuyên lưu thông trên tuyến QL 49 cho biết: Tôi làm xe dịch vụ chạy nhiều cung đường khác nhau nhưng chưa thấy nơi nào tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như QL 49. Nhiều đoạn rất hẹp, trong khi xe đầu kéo rất dài và lưu thông với mật độ dày đặc. Để hạn chế TNGT, tài xế đi trên tuyến đường này cần nghiên cứu kỹ thời gian di chuyển của xe than, những điểm thường xuyên xảy ra tai nạn cùng kỹ năng lái xe đường đèo dốc để phòng tránh tai nạn.

Điều tiết giao thông phù hợp

Để xóa những điểm đen trên QL 49, từ năm 2023, Dự án Cải tạo các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên tuyến QL 49 qua địa bàn thành phố được triển khai thi công với tổng mức đầu tư gần 85 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ do Khu Quản lý đường bộ II, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai với quy mô xử lý 37 điểm trên tuyến QL 49, trong đó có 15 điểm qua các xã vùng A Lưới. Tuy nhiên, hiện nay, sự xuất hiện của nhiều phương tiện xe đầu kéo đã làm cho kết cấu hạ tầng QL 49 hư hỏng nặng do xe va vào các hộ lan, tôn sóng, cọc tiêu, biển báo, lan can và xe quá tải làm hư hỏng mặt đường.

Ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, việc xuất hiện các phương tiện xe đầu kéo chở than qua địa bàn đông dân cư, phương tiện lưu thông nhiều như hiện nay luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT, khiến người dân lo lắng, bất an. Phường đề xuất Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng có phương án điều tiết giao thông phù hợp.

Ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 cho rằng, hiện trạng của QL 49 hiện nay nhiều đoạn còn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, các ngành chức năng cần có những giải pháp căn cơ hơn, trong đó, việc sớm đầu tư, nâng cấp, mở rộng toàn tuyến QL 49 được xem là yêu cầu cấp thiết.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, số vụ tai nạn liên quan đến xe sơ-mi rơ-moóc trên QL 49 chiếm tỷ lệ cao, điều này cho thấy mức độ mất an toàn giao thông trên tuyến QL 49 của loại hình phương tiện này rất lớn. Mới đây, Sở Xây dựng đã đề xuất 3 phương án lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL 49 gồm: Phương án 1, hướng từ A Lưới đi Bình Điền sẽ cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc trên tuyến QL 49 theo khung giờ từ 5 - 19 giờ. Hướng từ Bình Điền đi A Lưới sẽ cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc theo khung giờ từ 19 - 23 giờ; phương án 2 sẽ cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc theo hướng từ A Lưới đi Bình Điền và ngược lại; phương án 3 sẽ cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc theo hướng A Lưới đi Bình Điền và ngược lại theo khung giờ từ 5 - 19 giờ.

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, trong một cuộc họp liên quan mới đây, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kết luận, đối với QL 49 sẽ triển khai phương án thí điểm cấm xe sơ-mi rơ-moóc, xe đầu kéo rơ-moóc chạy ban ngày, cho phép lưu thông ban đêm. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ tải trọng và tốc độ, đặc biệt tại các đoạn đường cua gấp, đèo dốc, yêu cầu phương tiện không được vượt quá tốc độ 40km/giờ. Sau thời gian thực hiện thí điểm trong vòng 1 tháng, các cơ quan chức năng sẽ có đánh giá, theo dõi để có các phương án phù hợp tiếp theo.