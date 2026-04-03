Chính thức “cấm xe” trên Quốc lộ 49 theo khung giờ

HNN.VN - Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố (IOC) thông báo trên nền tảng Hue-S về việc thời gian cho phép lưu thông các loại xe sơ-mi rơ móoc và xe kéo rơ-móoc trên tuyến Quốc lộ (QL) 49.

Sở Xây dựng vừa có thông báo gửi Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố về thời gian cho phép lưu thông các loại xe sơ-mi rơ-móoc và xe kéo rơ-móoc trên tuyến QL 49.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố thông báo trên nền tảng Hue-S về việc thời gian cho phép lưu thông các loại xe sơ-mi rơ móoc và xe kéo rơ-móoc trên tuyến QL 49 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế và cắm các biển hạn chế tốc độ 40km/giờ một số đoạn cong có bán kính nhỏ, không đảm bảo an toàn với loại xe này để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến.

Đồng thời, chỉ cho phép các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc được lưu thông trên tuyến QL 49 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế vào ban đêm theo khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Cụ thể, từ 19 giờ đến 24 giờ lưu thông 1 chiều từ đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh; từ 24 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, lưu thông theo chiều từ ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế. Thời gian có hiệu lực từ 0 giờ, ngày 10/4/2026.

Như Báo Huế ngày nay đã thông tin, QL 49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, nối các xã vùng miền núi A Lưới về đồng bằng. Thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện hàng loạt phương tiện xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc với mật độ lưu thông dày đặc.

Với chiều dài hơn 90km, tuyến QL 49 có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
Thống nhất phương án "cấm xe" trên Quốc lộ 49 theo khung giờ

Ngày 3/4, UBND thành phố cho biết đã có thông báo kết luận của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh về phương án phân luồng giao thông trên Quốc lộ (QL) 49 và một số tuyến đường trung tâm thành phố.

