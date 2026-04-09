Quốc lộ 49 thông thoáng hơn sau phân luồng

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các phương tiện tải trọng lớn

Hiệu quả bước đầu

Giữa tháng 4 vừa qua, UBND TP. Huế đã triển khai phương án thí điểm phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 49 (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế), cho phép xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc lưu thông theo khung giờ nhất định; đồng thời, tổ chức lưu thông một chiều vào ban đêm. Sau những ngày đầu thực hiện, tình hình giao thông trên tuyến đã có chuyển biến rõ rệt theo hướng thông thoáng, trật tự hơn.

Ông Trần Duy Khang (trú tại xã A Lưới 3) cho biết, trước đây, lưu lượng phương tiện trọng tải lớn lưu thông dày đặc khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi thực hiện phân luồng, tuyến đường đã trở nên thông thoáng hơn, việc di chuyển an toàn và thuận tiện hơn. Nhờ theo dõi thông tin từ các kênh báo chí, truyền thông và mạng xã hội, người dân cũng chủ động nắm bắt khung giờ để sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp và đảm bảo an toàn.

Theo phương án tổ chức lưu thông của UBND TP. Huế, đối với xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc, từ 19 giờ đến 24 giờ, xe lưu thông một chiều theo hướng từ nút giao đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế. Từ 0h đến 5h sáng hôm sau, xe lưu thông một chiều theo hướng ngược lại.

Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành công tác cắm các loại biển báo trên tuyến đường này. Trong đó, biển báo hạn chế tốc độ 40km/giờ với xe sơ-mi rơ-moóc (biển P.127) và biển báo hết hạn chế tốc độ (biển DP.134) cắm bổ sung thêm 4 đoạn (trên tuyến đã có 5 đoạn hạn chế tốc độ 40km/giờ với xe tải > 3,5 tấn) trên tuyến Quốc lộ 49 tại các đoạn cong, khuất tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông…

Tiếp tục giải quyết các vấn đề phát sinh

Tại khu vực Bốt Đỏ (xã A Lưới 3), vào thời điểm bắt đầu khung giờ cho phép lưu thông vào Quốc lộ 49, hàng trăm xe tải nối đuôi nhau di chuyển theo đúng quy định. Việc tổ chức phân luồng một chiều đã góp phần giảm đáng kể tình trạng ùn ứ, các phương tiện lưu thông trật tự, thông suốt hơn. Tuy nhiên, tại một số đoạn đèo dốc, khúc cua gắt, vẫn xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ do mật độ phương tiện tăng cao trong cùng thời điểm. Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động điều tiết phương tiện nhằm hạn chế tối đa ùn tắc.

Thiếu tá Trần Chung, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ 1, Phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, các tổ CSGT của đội sẽ tăng cường tuần tra theo các khung giờ cố định để xử lý nghiêm các trường hợp như đi vào đường cấm, vi phạm về thiết bị an toàn kỹ thuật của phương tiện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tải trọng và yêu cầu các phương tiện vận tải chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT Công an TP. Huế cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm qua địa bàn các xã A Lưới. Các tổ công tác tập trung kiểm tra tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm quá tải, lực lượng CSGT còn tăng cường kiểm soát các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường. Qua công tác tuần tra, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời; tình trạng xe vi phạm tải trọng, che chắn không bảo đảm giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế từng bước được nâng lên, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Bên cạnh những hiệu quả tích cực, việc phân luồng cũng phát sinh một số vấn đề mới. Do phải chờ đúng khung giờ lưu thông, nhiều phương tiện tập kết từ sớm, đậu đỗ hai bên đường trước khi vào Quốc lộ 49, gây mất trật tự giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân dọc tuyến.

Ông Nguyễn Xuân Thương, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, lãnh đạo thành phố đã giao cho ba xã A Lưới 1, 2, 3 chủ động tìm kiếm, bố trí các điểm đậu, đỗ cho phương tiện trong thời gian chờ đến khung giờ hoạt động. Đến nay, các địa phương đã bắt đầu triển khai, tổ chức rà soát các khu vực đất trống, bãi trống để hình thành các điểm dừng đỗ tập trung, qua đó hạn chế tình trạng phương tiện đậu đỗ tràn lan, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.