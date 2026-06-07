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Góc ảnh Huế

Huế xanh

ClockChủ Nhật, 07/06/2026 05:24
HNN - Thành phố Huế là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, với hơn 64.000 cây xanh trên từng đường phố, công viên, và những ngôi nhà vườn xanh mát. Cây xanh được chính quyền địa phương và cả người dân cùng bảo vệ, chăm sóc, vừa làm đẹp cho thành phố, vừa trở thành một lá chắn tự nhiên đem lại cảm giác mát dịu trong cái nắng mùa hè đổ lửa.

Sẽ hoàn tất trồng mới gần 100 cây chà là chết khô dọc tuyến Quốc lộ 1 trước ngày 30/7Thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5Cần xóa điểm nhếch nhác ở khu vực chợ Cầu Hai cũ

Huế xanh còn bởi dòng sông Hương thơ mộng, mát lành, với những triền cỏ xanh trải dài đôi bờ.

Di sản xanh cũng là một nét đặc trưng khiến Huế là điểm đến được nhiều du khách thêm yêu thích và lựa chọn.

Huế ngày nay Cuối tuần xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh của tác giả Lê Huy Hoàng Hải

về những góc Huế xanh như vậy.

 Bãi cỏ ở cồn Dã Viên được cải tạo chỉnh trang thành công viên xanh, sạch, đẹp
 Một góc cầu Trường Tiền và sông Hương
 Quanh Huế bằng xích lô
Tour xe máy cổ tham quan Huế  
 Thơ mộng cùng dòng sông
Du khách trải nghiệm làng Tiên Nộn bằng xe đạp 
  Một góc nhà vườn xưa

 Từ khóa: Thành phố Huếđô thịmật độcây xanh
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