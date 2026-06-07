Huế xanh còn bởi dòng sông Hương thơ mộng, mát lành, với những triền cỏ xanh trải dài đôi bờ.

Di sản xanh cũng là một nét đặc trưng khiến Huế là điểm đến được nhiều du khách thêm yêu thích và lựa chọn.

Huế ngày nay Cuối tuần xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh của tác giả Lê Huy Hoàng Hải

về những góc Huế xanh như vậy.

Bãi cỏ ở cồn Dã Viên được cải tạo chỉnh trang thành công viên xanh, sạch, đẹp

Một góc cầu Trường Tiền và sông Hương

Quanh Huế bằng xích lô

Tour xe máy cổ tham quan Huế

Thơ mộng cùng dòng sông

Du khách trải nghiệm làng Tiên Nộn bằng xe đạp