Phân luồng ô tô qua cầu Tam Tây từ ngày 8/6

Việc cấm ô tô lưu thông qua cầu Tam Tây chính thức có hiệu lực từ ngày 8/6

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND phường An Cựu và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất phương án tổ chức giao thông tại khu vực cầu Tam Tây.

Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố triển khai lắp đặt hệ thống biển báo cấm ô tô và biển chỉ dẫn phân luồng giao thông tại khu vực cầu Tam Tây, hoàn thành trước ngày 7/6. Việc cấm ô tô lưu thông qua cầu Tam Tây sẽ chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 8/6.

Trong thời gian áp dụng, các phương tiện ô tô được hướng dẫn lưu thông theo các tuyến đường Tôn Quang Phiệt, Hải Triều, qua cầu Lợi Nông, đường Võ Nguyên Giáp và các tuyến đường phù hợp khác.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, cầu Tam Tây có mặt cầu hẹp nhưng lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào các giờ cao điểm, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông. Chỉ cần một ô tô lưu thông qua cầu gây ách tắc cục bộ.