Lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 11/6 đến ngày 17/6

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Giờ:phút

1. Phường Kim Long :

T5, 11/06/2026 5:10 15:30 - Chi nhánh Công ty TNHH Thiết kế và Quản lý Xây dựng Chân trời mới - Trường Phượng Hoàng (số 33/9 Nguyễn Hoàng); Đường Nguyễn Hoàng (từ số nhà 33 đến số nhà 67), kiệt: 33, 36, 67 Nguyễn Hoàng (TBA Kim Long 8);

- UBND Phường Kim Long, Trường THCS Nguyễn Hoàng, Trường Tiểu Học Số 2 Kim Long, Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 79 đến đường Nguyễn Hoàng), kiệt: 138, 81, 83 Phạm Thị Liên), KQH Kim Long (TBA Phạm Thị Liên);

- Phòng Khám Từ thiện Kim Long - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (TBA Phòng Khám Kim Long).

8:30 14:30 Đường Nguyễn Hoàng (từ số nhà 33 đến đường Nguyễn Phúc Nguyên) - (Nhánh B TBA Kim Long 1)

T4, 17/06/2026 6:30 15:30 - Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 40 đến số nhà 166), kiệt: 6, 8, 28, 34, 39, 42, 59, 68, 78, 100, 114, 132, 156, 164, 166 Nguyễn Hữu Dật; Tổ 8 Trúc Lâm Phường Hương Long (Cũ); Kiệt: 240, 252 Lý Nam Đế; Thôn An Ninh Thượng Phường Hương Long (Cũ);

(Các TBA Trúc Lâm 1, 2, 3, 5; TBA An Ninh Thượng, TBA Nguyễn Hữu Dật, TBA Nguyễn Hữu Dật 2).

- TBA Lý Nam Đế. (KV Điện lực Hương Trà)

2. Phường Phú Xuân :

T5, 11/06/2026 7:30 12:40 Đường Bạch Đằng (từ số nhà 166 đến 232), kiệt 228 Bạch Đằng (TBA Bạch Đằng 1)

T6, 12/06/2026 5:30 14:30 Trung tâm Giao lưu Việt - Nhật thành phố Huế, Trung Tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Phú Xuân (TBA Rạp Hưng Đạo)

T7, 13/06/2026 5:30 14:30 - Đường Mai Thúc Loan (từ Lê Thánh Tôn đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thánh Tôn (từ Nhật Lệ đến Mai Thúc Loan), Đinh Tiên Hoàng (từ Mai Thúc Loan đến Nhật Lệ).

- Trường THPT Nguyễn Huệ: 83 Đinh Tiên Hoàng

- Đường Đinh Tiên Hoàng (từ Mai Thúc Loan đến Nhật Lệ), Mai Thúc Loan (từ Đinh Tiên Hoàng đến Đoàn Thị Điểm), Đoàn Thị Điểm (từ Mai Thúc Loan đến Nhật Lệ), Đặng Thái Thân (từ UBND phường Thuận Thành đến Đoàn Thị Điểm), Quốc Sử Quán, Ngô Sỹ Liên

(TBA Đinh Tiên Hoàng 1 , TBA Đinh Tiên Hoàng 2);

- Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế (TBA Hiển Nhơn ).

T2, 15/06/2026 5:30 11:30 Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ số nhà 01 đến số nhà 151), Phan Đăng Lưu (từ số nhà 24 đến số nhà 178 và từ số nhà 29 đến số nhà 207), Trần Huy Liệu (từ số nhà 207 đến số nhà 337) - (TBA Huỳnh Thúc Kháng 3, TBA Huỳnh Thúc Kháng 5)

7:30 12:50 Đường Đặng Thái Thân (từ Lê Huân đến Phùng Hưng), Lê Huân (từ Thạch Hãn đến Ngô Thời Nhậm), Yết Kiêu (từ số nhà 80 đến Lê Huân) - (TBA Đặng Thái Thân).

3. Phường Hương An :

T6, 12/06/2026 13:30 18:00 Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ 5, 6, 7, khu vực 3; Tổ 8, khu vực 4; Xóm 3, Lệ Khê (Nhánh: A, C TBA Thống Nhất 7)

T3, 16/06/2026 5:20 16:20 - Đường Mai Lượng (từ đường Phạm Bành đến đường Đức Bưu, KĐC Hương Sơ giai đoạn 1,2,4 phường Hương Sơ- (TBA Định cư An Hòa 3);

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế; Công ty CP Đầu tư Dệt may Impulse Fashion Thiên An Phúc;

- Đường Cần Vương, đường Phạm Thận Duật, đường Tôn Thất Đàm, KQH Hương Sơ giai đoạn 1, 2, 3, 4

(TBA Định cư An Hòa).

4. Phường An Cựu:

T5, 11/06/2026 5:00 11:30 Đường Phan Chu Trinh (từ số nhà 318 đến số nhà 404), Hải Triều (từ số nhà 02 đến số nhà 14)

6:45 8:45 Đường Thiên Thai (từ số nhà 101 đến số nhà 147)

9:30 11:30 Đường Hùng Vương (từ số nhà 182 đến số nhà 224)

T6, 12/06/2026 6:00 11:30 Tổ 4 - KV2 Võ Văn Kiệt

T7, 13/06/2026 6:00 11:30 Đường Tôn Thất Cảnh

T2, 15/06/2026 5:00 11:30 Đường Nguyễn Khoa Chiêm (từ số nhà 02 đến số nhà 36), Ngự Bình (từ số nhà 67 đến số nhà 139), Hoàng Thị Loan (từ số nhà 02 đến số nhà 22)

10:00 11:30 Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Á Châu (TBA Kho Bia Ngự Bình)

13:30 17:30 Đường Lương Văn Can (từ số nhà 02 đến số nhà 24)

5. Phường Thủy Xuân:

T6, 12/06/2026 13:15 17:30 Đường Nguyệt Biều, Thanh Nghị, Thân Văn Nhiếp

T7, 13/06/2026 14:00 18:30 Đường Nguyệt Biều (từ số nhà 77 đến số nhà 123), Đặng Đức Tuấn (từ số nhà 10 đến số nhà 50)

6. Phường Thuận Hóa:

T5, 11/06/2026 5:00 6:30 Đường Bùi Thị Xuân (từ số nhà 368 đến số nhà 466)

T6, 12/06/2026 14:00 17:30 Đường Đống Đa (từ số nhà 11 đến số nhà 21), Võ Văn Tần.

T7, 13/06/2026 5:00 10:30 - Đường Nguyễn Huệ (từ số nhà 62 đến số nhà 72);

- Bệnh Viện Trường Đại Học Y - Dược Huế (TBA Đại học Y Khoa 1);

- Trường Đại Học Y - Dược, Đại Học Huế (TBA Nguyễn Trường Tộ 1, TBA Đại học Y Khoa 2).

CN, 14/06/2026 6:30 10:45 Đường Thích Tịnh Khiết (từ số nhà 01 đến số nhà 47), Đào Tấn (từ Điện Biên Phủ đến Trần Thái Tông), Điện Biên Phủ (từ số nhà 184 đến số nhà 315).

T2, 15/06/2026 6:00 7:30 Công ty TNHH MTV Du lịch Đống Đa (TBA Khách sạn Đống Đa)

8:00 9:30 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (TBA Thi công Nguyễn Kim)

T3, 16/06/2026 5:00 9:00 Đường Phan Đình Phùng (từ số nhà 01 đến số nhà 47), Điện Biên Phủ (từ số nhà 03 đến số nhà 09), Phan Bội Châu (từ số nhà 34 đến số nhà 68)

13:30 17:30 Công ty CP Xây Lắp Thừa Thiên Huế: số 28 Lý Thường Kiệt (TBA Công ty Xây lắp 2)

7. Phường Vỹ Dạ:

T6, 12/06/2026 8:00 9:30 Đường Trương Gia Mô, Hà Huy Giáp

14:00 17:30 Đường Trần Anh Liên, Lê Quang Đạo, Lê Viết Lượng, Lê Minh

T7, 13/06/2026 7:00 10:30 Đường Việt Bắc

8. Phường Phong Dinh:

T2, 15/06/2026 7:30 16:30 - TDP Siêu Quần (TBA Siêu Quần);

- HTX nông nghiệp Lương Mai, HTX nông nghiệp Siêu Quần (TBA Bơm Siêu Quần);

- HTX SXKD DVNN Vân Trình (TBA Bơm Cống Trào).

8:00 10:00 Nhánh A TBA Phong Phú 1. (KV Điện lực Quảng Điền)

T3, 16/06/2026 6:30 12:30 - TDP Đức Phú (TBA Đức Phú 2);

- UBND Phường Phong Điền (TBA Trang trại Phong Thu);

- Công ty CP PRIME Phong Điền (TBA Primer Thiên Phúc 1, TBA Primer Thiên Phúc 2).

9. Phường Phong Điền:

T7, 13/06/2026 7:00 17:00 TBA Khúc Lý, TBA Đông Lái, Nhánh B TBA Ưu Thượng: TDP Đông Lái, TDP Khúc Lý, TDP Ưu Thượng

10. Phường Thanh Thủy:

CN, 14/06/2026 6:30 10:15 TDP Cầu Kênh, TDP Giáp Nam. (KV Điện lực Phú Vang)

T2, 15/06/2026 6:00 14:00 TBA Lợi Nông

T4, 17/06/2026 6:30 17:30 Công ty CP TSN Huế (TBA Xử lý rác T2, TBA Xử lý rác T4 (Tâm Sinh Nghĩa))

8:00 16:30 - TBA Thủy Phương 7

- Hộ kinh doanh Châu Văn Tài (TBA Bê tông nhựa 484)

11. Phường Phú Bài:

T7, 13/06/2026 6:00 17:00 - TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế);

- TBA Phú Bài 2, 5, 6, 8;

- TBA Phú Lương 1, 4;

- TBA Ngoại Thương, TBA Nguyễn Khoa Văn, TBA Tân Trào;

- Nhánh A, B TBA Phú Lương 3;

- CTCP Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (TBA Xí nghiệp 878);

12. Phường Phong Phú:

T6, 12/06/2026 7:30 16:45 - Công ty TNHH Thủy sản Công Nghệ Cao Việt nam - Chi nhánh 1 tại Huế (Các TBA Nuôi tôm Điền môn 1, 4, 9, 11; TBA Nuôi tôm CP Điền Môn, TBA Nuôi Tôm CP Điền Môn 9, TBA Nuôi Tôm CP 8, TBA SỐ 4 Farm 2 CP Điền môn, TBA Bơm Nước Biển CP Điền Lộc);

- Hộ kinh doanh Đặng Phước Hoàng, Cơ sở nuôi tôm Trần Xuân Đông, Hộ kinh doanh Ngô Quang Trình, Đặng Thu (TBA Nuôi tôm ĐIền môn 12).

T2, 15/06/2026 7:30 14:00 TBA Điền Lộc 2)

T4, 17/06/2026 8:00 10:00 TBA Điền Hương 2: TDP Thanh Hương Tây

13. Xã Đan Điền:

T7, 13/06/2026 7:10 13:05 TBA Phú Lễ 2: Thôn Phú Lễ

T2, 15/06/2026 10:10 11:30 TBA Quảng Thái 5: Thôn Trung Làng

14. Phường Phong Quảng:

T3, 16/06/2026 8:00 10:00 TBA Quảng Công 5: TDP Tân Thành

10:30 12:30 TBA Quảng Công 6

15. Xã Phú Hồ:

CN, 14/06/2026 5:15 11:45 Thôn Diên Đại xã Phú Hồ

6:30 10:15 Thôn Diên Đại xã Phú Hồ

T4, 17/06/2026 5:30 10:30 Thôn Khê Xá, Thôn Giang Tây, Thôn Lê Xá Tây, Thôn Lương Lộc

16. Phường Mỹ Thượng:

T5, 11/06/2026 5:30 11:30 TDP An Lưu

CN, 14/06/2026 6:30 10:15 TDP Mỹ Lam, TDP Sư Lỗ, TDP ĐC Phú Mỹ

17. Xã Phú Hồ:

CN, 14/06/2026 6:30 10:15 Thôn Diên Đại

18. Xã Phú Vang:

CN, 14/06/2026 6:00 11:30 Thôn Thanh Lam, Thôn Đức Lam Trung

7:00 16:00 Thôn Lương Viễn

19. Phường Dương Nỗ:

T6, 12/06/2026 5:30 15:30 TDP Vĩnh Lại, TDP Lại Lộc, TDP Lại Ân, TDP Lại Tân, TDP Mậu Tài

T2, 15/06/2026 5:00 6:30 - TDP Hải Thanh;

- Công ty TNHH Cơ Khí Thiết Bị và Công nghệ HKT, Công ty TNHH Tập Đoàn Hải Nam, Công ty TNHH Long Đại Thịnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Đập Thảo Long).

6:30 13:00 TDP Hải Thanh, TDP Hải Trình, TDP Quy Lai, TDP Hòa An

13:00 14:30 Công ty TNHH Cơ Khí Thiết Bị và Công nghệ HKT, Công ty TNHH Tập Đoàn Hải Nam, Công ty TNHH Long Đại Thịnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Đập Thảo Long)

20. Phường Thuận An:

T5, 11/06/2026 6:30 11:30 TDP Tân An

21. Phường Hóa Châu:

T3, 16/06/2026 4:30 10:30 - TDP Vân Quột Đông;

- Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (TBA Chiếu Sáng 2 (QL49B Hương Phong))

22. Xã Phú Vinh:

T4, 17/06/2026 14:00 17:30 Thôn 2 Hà Úc, Thôn 5 Hà Úc

23. Xã A Lưới 3:

T4, 17/06/2026 7:30 17:30 Thôn Quảng Hợp, Thôn Quảng Lộc, Thôn Quảng Ngạn

24. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

T2, 15/06/2026 6:00 10:30 TBA TĐC Lộc Tiến: Thôn Phước Lộc:

25. Xã Phú Lộc:

T3, 16/06/2026 6:00 12:00 Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Xóm Cồn, TBA Xóm Cồn 2); Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lệ Hằng (TBA Nước Đá Hana)

26. Phường Hương Trà:

T3, 13/06/2026 5:30 11:30 TBA Điện lực Hương Trà (TBA CC)

27. Phường Kim Trà:

T7, 13/06/2026 6:00 12:00 TBA Phú Ổ 5

T3, 16/06/2026 7:15 15:15 - Các TBA Giáp Trung 2, TBA Triều Sơn Trung, TBA Triều Sơn Trung 2, Nhánh A TBA Giáp Trung;

- HTX Nông nghiệp Tây Toàn;

- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bao Vinh (TBA Xăng dầu Bao Vinh);

- Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast CHXD Hương Toàn ).

7:30 15:15 TBA Giáp Trung

28. Xã Bình Điền: