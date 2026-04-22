Phân luồng, giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến phố trọng điểm

Cầu Kho Rèn dẫn lên đường Trần Phú - Duy Tân lúc tan tầm

Nhiều điểm ùn tắc

Đường Nguyễn Gia Thiều - tuyến giao thông chính kết nối các xã, phường phía bắc trung tâm thành phố và đi qua chợ đầu mối Bãi Dâu nên thường tập trung khá lớn lượng phương tiện lưu thông. Từ khi triển khai thi công nâng cấp mở rộng đường từ tháng 5/2025 đến nay, tình trạng ách tắc, thậm chí va quẹt giao thông thường xuyên diễn ra.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều có tổng mức đầu tư gần 188 tỷ đồng với chiều dài tuyến khoảng 1.166m từ cầu chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu. Trong đó, đoạn tuyến từ nút giao đường Ngô Kha đến cầu chợ Dinh vừa được UBND thành phố phê duyệt chủ trương điều chỉnh chiều rộng đường từ 27,5m thành 36m với 82 hộ bị ảnh hưởng. Do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên đoạn tuyến này chưa được thi công hoàn chỉnh, mặt đường hẹp, phương tiện giao thông đông đúc dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Ông Đặng Văn Bi, một tài xế chở hàng khu vực chợ Bãi Dâu cho biết: Thời gian gần đây, nhiều xe ô tô tải, ô tô chạy hướng từ cầu Chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu rất nhiều, đường đi qua khu vực chợ nên thường xuyên ách tắc, đặc biệt mỗi chiều tối. Người dân cùng các hộ kinh doanh mong muốn đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành việc mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều, đặc biệt đoạn từ đường Ngô Kha đến điểm đầu cầu Chợ Dinh.

Tương tự, tại một số tuyến đường trung tâm thành phố như từ cầu Kho Rèn đến ngã ba Trần Phú - Duy Tân; nút giao Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Lê Quý Đôn - Dương Văn An cũng thường xuyên ùn ứ giao thông mỗi sáng và vào lúc tan tầm. Nguyên nhân là do phương tiện giao thông đông đúc, nhiều đoạn đường hẹp và công tác phân luồng giao thông, cấm các phương tiện chưa hợp lý. Trong đó, đối với đoạn đường Bà Triệu, mặc dù đã có dự án nâng cấp, mở rộng điểm đầu tại nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An, điểm cuối tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ với chiều dài 920m nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Phân luồng hợp lý

Mới đây, tại thông báo kết luận của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh về phương án phân luồng giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức phương án phân luồng giao thông hợp lý trên nhiều nút giao cầu, đường.

Đường Nguyễn Gia Thiều đoạn từ cầu Chợ Dinh luôn có lưu lượng phương tiện giao thông lớn

Theo đó, để phân luồng, giảm ùn tắc ở nút giao hai đầu tại các cầu bắc qua sông Hương như: Chợ Dinh, Nguyễn Hoàng, Dã Viên, Phú Xuân, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp kiểm tra, có giải pháp phân luồng phù hợp, trong đó lưu ý bổ sung tín hiệu đèn cho phép rẽ phải, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua, về các cầu. Đối với nút giao đường Nguyễn Gia Thiều, UBND thành phố cũng yêu cầu QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1, UBND phường Phú Xuân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành để giảm ùn tắc khu vực cầu chợ Dinh.

Về xử lý ùn tắc trên tuyến đường từ cầu Kho Rèn đến ngã ba Trần Phú - Duy Tân, UBND thành phố thống nhất tổ chức cấm xe ô tô lưu thông trên đường Trần Phú vào giờ cao điểm từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ theo hướng từ đoạn Duy Tân đến Phan Chu Trinh; cấm xe ô tô đường Nguyễn Trường Tộ theo hướng từ đường Phan Chu Trinh đến Hàm Nghi; cấm đỗ xe đường Hàm Nghi theo cả 2 hướng đoạn từ đường Trần Phú đến Nguyễn Trường Tộ.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng triển khai cắm biển báo phù hợp và công bố để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, chấp hành theo quy định; UBND phường Thuận Hóa chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an phường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường: Trần Phú, Duy Tân, Hàm Nghi, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ.

Ngoài ra, thành phố thống nhất chủ trương và giao Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng chủ trì triển khai hạng mục chỉnh trang nút giao Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Lê Quý Đôn - Dương Văn An. Quá trình thực hiện cần lưu ý khớp nối kỹ thuật với các dự án đang triển khai, thu hẹp lề, mở rộng mặt đường để cải tạo mở rộng làn rẽ phải trên đường Bà Triệu, nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo giao thông tại vị trí nút giao này, hoàn thành chỉnh trang trong quý II/2026. Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đường Bà Triệu, Nguyễn Gia Thiều, lập lại kế hoạch, tiến độ thi công, giải ngân hằng tuần, định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài chính để theo dõi, giám sát tiến độ.