Gần 1.400 vận động viên tham gia giải chạy Chân Mây - Lăng Cô 2026

Các vận động viên tham gia giải chạy

Giải chạy thu hút gần 1.400 vận động viên. Năm nay, cung đường chạy của giải chạy Chân Mây - Lăng Cô 2026 gồm các cự ly 5km, 10km và 21km. Tất cả các cự ly đều xuất phát và về đích tại phố đi bộ đường Nguyễn Văn.

Từ điểm xuất phát, các vận động viên di chuyển theo hướng đường Nguyễn Văn, rẽ vào đường Lạc Long Quân, qua cầu Lăng Cô, sau đó rẽ vào đường Trịnh Tố Tâm để tiếp tục chinh phục cung đường của từng cự ly.

Cung đường chạy năm nay đưa các vận động viên đi qua những khung cảnh đặc trưng của Chân Mây - Lăng Cô, nơi biển trời, đầm nước, núi non và những cung đường ven vịnh hòa quyện, tạo nên một hành trình đầy cảm hứng. Mỗi cự ly là một thử thách riêng, nhưng đều mang đến cơ hội cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới.

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên tham gia giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để ngắm khung cảnh đẹp, bình yên buổi sớm mai của Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới. Thông qua giải chạy, xã Chân Mây - Lăng Cô mong muốn quảng bá hình ảnh, con người, đặc biệt là các giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng du lịch của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước.