Hoàn tất cắm biển cấm xe theo khung giờ trên Quốc lộ 49

HNN.VN - Sở Xây dựng đã hoàn tất công tác cắm biển báo cấm xe theo khung giờ và biển báo hạn chế tốc độ 40 km/giờ đối với xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên tuyến Quốc lộ (QL) 49.
 Xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đến Quốc lộ 49 qua địa phận các xã A Lưới

Ngày 16/4, Sở Xây dựng cho biết, đã có văn bản gửi UBND thành phố về việc báo cáo công tác cắm biển báo để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến QL 49.

Theo đó, thực hiện thông báo kết luận của UBND thành phố, đến thời điểm hiện tại Sở Xây dựng đã hoàn thành công tác cắm các loại biển báo trên tuyến đường này.

Cụ thể, cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên tuyến QL 49 vận dụng biển R.E,9b theo các khung giờ: Từ 0 giờ đến 19 giờ hướng từ ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế tại 2 vị trí Km35+000 và Km77+950; từ 5 giờ đến 24 giờ theo hướng từ đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh tại 3 vị trí Km0+100 tuyến vòng cầu Tuần - đường tránh Huế, Km25 +100 và Km35+050.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn hoàn thành cắm biển báo hạn chế tốc độ 40 km/giờ với xe sơ-mi rơ-moóc (biển P.127) và biển báo hết hạn chế tốc độ (biển DP.134) cắm bổ sung thêm 4 đoạn (trên tuyến đã có 5 đoạn hạn chế tốc độ 40 km/giờ với xe tải > 3,5 tấn) trên tuyến QL 49 tại các đoạn cong, khuất tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông…

Trước đó, UBND thành phố đã thống nhất thời gian lưu thông đối với xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc trên tuyến QL 49. Theo đó, để thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu và cảng biển, UBND thành phố thống nhất cho phép các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc chỉ được lưu thông trên tuyến QL 49 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế vào ban đêm theo khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Cụ thể, từ 19 giờ đến 24 giờ lưu thông 1 chiều theo hướng từ ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế; từ 24 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau lưu thông 1 chiều từ đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh.

Đồng thời, yêu cầu các sở ngành rà soát, cắm biển báo hạn chế tốc độ một số đoạn cong có bán kính nhỏ, không đảm bảo an toàn. Thời gian thí điểm dự kiến trong 1 tháng (đến ngày 15/5/2026).

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân từ ngày 13-24/4 tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ở thủ đô Vienna, Áo.

Việt Nam tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 10 Công ước An toàn hạt nhân
Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học

Ngày 14/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) phường Thuận Hóa tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số trường học trên địa bàn nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP trong bếp ăn tập thể. Hoạt động do bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các ban, ngành liên quan.

Phường Thuận Hóa tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học
Thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 27/CĐ-TTg (ngày 31/3/2026), yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện tại các khu đô thị, nhà chung cư. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông.

Thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư
Ban hành quy trình mới về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Nhằm tăng cường công tác thẩm định, nâng cao kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ngày 30/3, Bộ Y tế đã ban hành quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe” theo Quyết định số 808/QĐ-BYT.

Ban hành quy trình mới về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe

