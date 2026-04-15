Hoàn tất cắm biển cấm xe theo khung giờ trên Quốc lộ 49

Xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đến Quốc lộ 49 qua địa phận các xã A Lưới

Ngày 16/4, Sở Xây dựng cho biết, đã có văn bản gửi UBND thành phố về việc báo cáo công tác cắm biển báo để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến QL 49.

Theo đó, thực hiện thông báo kết luận của UBND thành phố, đến thời điểm hiện tại Sở Xây dựng đã hoàn thành công tác cắm các loại biển báo trên tuyến đường này.

Cụ thể, cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên tuyến QL 49 vận dụng biển R.E,9b theo các khung giờ: Từ 0 giờ đến 19 giờ hướng từ ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế tại 2 vị trí Km35+000 và Km77+950; từ 5 giờ đến 24 giờ theo hướng từ đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh tại 3 vị trí Km0+100 tuyến vòng cầu Tuần - đường tránh Huế, Km25 +100 và Km35+050.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn hoàn thành cắm biển báo hạn chế tốc độ 40 km/giờ với xe sơ-mi rơ-moóc (biển P.127) và biển báo hết hạn chế tốc độ (biển DP.134) cắm bổ sung thêm 4 đoạn (trên tuyến đã có 5 đoạn hạn chế tốc độ 40 km/giờ với xe tải > 3,5 tấn) trên tuyến QL 49 tại các đoạn cong, khuất tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông…

Trước đó, UBND thành phố đã thống nhất thời gian lưu thông đối với xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc trên tuyến QL 49. Theo đó, để thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu và cảng biển, UBND thành phố thống nhất cho phép các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc chỉ được lưu thông trên tuyến QL 49 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế vào ban đêm theo khung giờ từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Cụ thể, từ 19 giờ đến 24 giờ lưu thông 1 chiều theo hướng từ ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh đến đường tránh Huế; từ 24 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau lưu thông 1 chiều từ đường tránh Huế đến ngã ba nút giao đường Hồ Chí Minh.

Đồng thời, yêu cầu các sở ngành rà soát, cắm biển báo hạn chế tốc độ một số đoạn cong có bán kính nhỏ, không đảm bảo an toàn. Thời gian thí điểm dự kiến trong 1 tháng (đến ngày 15/5/2026).