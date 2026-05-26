Phân luồng giao thông qua cửa Kẻ Trài, Đông Ba từ ngày 30/5

Từ ngày 30/5, tại cửa Đông Ba cho phép xe ô tô, xích lô lưu thông một chiều từ ngoài vào nội thành

Hiện nay, cổng qua cửa Kẻ Trài thuộc UBND phường Phú Xuân chỉ mở vào ban ngày, nên các phương tiện chỉ lưu thông được trong khung giờ này. Từ ngày 30/5, UBND phường Phú Xuân sẽ mở thông hoàn toàn cửa Kẻ Trài để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế sẽ tổ chức cắm biển báo phân luồng giao thông với các phương án cụ thể. Tại cửa Kẻ Trài, cho phép các phương tiện dưới 5 tấn lưu thông hai chiều và cắm biển hạn chế trọng tải qua cầu.

Đối với cửa Đông Ba, cho phép ô tô và xích lô lưu thông một chiều từ ngoài vào nội thành. Trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ô tô và xích lô được lưu thông hai chiều. Đồng thời, cấm ô tô và xích lô lưu thông theo chiều từ nội thành ra ngoài trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ; cấm xe tải lưu thông hai chiều qua cửa Đông Ba và tiếp tục giữ nguyên quy định hạn chế tải trọng 5 tấn qua cầu theo hiện trạng.

Liên quan đến hạ tầng an toàn giao thông, hiện lan can cầu cửa Kẻ Trài đang bị hư hỏng nghiêm trọng, một số vị trí hai đầu cầu đã sụp đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước mắt, để bảo đảm lưu thông từ ngày 30/5, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế sẽ bố trí mỗi phía cầu 5 cọc tiêu phản quang. Đồng thời, kiến nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sớm triển khai phương án sửa chữa lan can cầu nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Về hệ thống chiếu sáng, khu vực cầu cửa Kẻ Trài được bổ sung thêm đèn pha chiếu sáng thuộc dự án điện chiếu sáng khu vực Bắc sông Hương do Trung tâm Công viên Cây xanh Huế làm chủ đầu tư.

Đối với dự án nối thông đường Thái Phiên đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng, hiện UBND phường Phú Xuân đang khẩn trương thi công và dự kiến hoàn thành, đưa vào lưu thông trước ngày 30/5.

Việc điều chỉnh, phân luồng góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu

Như vậy, sau hơn 140 năm bị chia cắt bởi bức tường đồn Mang Cá, tuyến đường Thái Phiên nối dài đang dần được khơi thông, vừa góp phần giải bài toán giao thông nội đô, vừa mở ra cơ hội kết nối không gian di sản và du lịch phía đông bắc Kinh thành Huế.

Việc mở thông tuyến đường Thái Phiên là chủ trương của thành phố nhằm giảm áp lực giao thông tại các cửa thành, nhất là cửa Thượng Tứ và Đông Ba, những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Khi tuyến đường này hoàn thành, phương tiện sẽ có thêm hướng lưu thông từ cửa Chánh Tây sang cửa Kẻ Trài ở phía đông bắc Kinh thành Huế, góp phần phân luồng hiệu quả, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu.