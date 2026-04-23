Cấm tạm thời các phương tiện xe đầu kéo, xe tải trên 10 tấn lưu thông qua cầu Bãi Dâu

HNN.VN - Nhằm phục vụ thi công thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Gia Thiều (phường Xuân Phú, TP. Huế), từ đêm 24/5, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng giao thông tạm thời và cấm các phương tiện xe đầu kéo, xe tải trên 10 tấn lưu thông qua cầu Bãi Dâu.

 Từ đêm 24/5, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công thảm nhựa đường Nguyễn Gia Thiều

Ngày 24/5, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1- chủ đầu tư DA Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều (phường Xuân Phú, TP. Huế) cho biết, đã có văn bản gửi UBND phường Phú Xuân, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố về việc tạm thời phân luồng giao thông để triển khai thi công thảm nhựa tuyến đường này.

Theo đó, thực hiện công văn số 3319/SXD-KCHT ngày 22/5/2026 về việc thống nhất phương án tạm thời phân luồng giao thông để triển khai thi công thảm nhựa đường Nguyễn Gia Thiều. Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 thông báo tạm thời phân luồng giao thông và tạm ngừng lưu thông qua cầu Bãi Dâu đối với các phương tiện xe đầu kéo; các xe tải có tải trọng 10 tấn trở lên từ 23 giờ ngày 24/5 đến 1 giờ ngày 25/5.

Cụ thể, đối với hướng tuyến từ đường Tản Đà - cầu Bạch Yến - Đặng Tất - cầu Bãi Dâu - Nguyễn Gia Thiều và hướng tuyến từ đường Đặng Tất - cầu Bao Vinh, sẽ bố trí tối thiểu 2 người túc trực, lập rào chắn tạm thời tại đầu cầu Bạch Yến (phía đường Đặng Tất) để hướng dẫn xe dừng tạm thời; đối với hướng tuyến từ đường Bao Vinh - cầu Bãi Dâu - Nguyễn Gia Thiều sẽ bố trí tối thiểu 2 người túc trực, rào chắn tại vị trí đầu cầu Bao Vinh; đối với hướng tuyến từ cầu chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - cầu Bãi Dâu sẽ bố trí tối thiểu 2 người túc trực tại đầu cầu Bãi Dâu để hướng dẫn xe tạm dừng chờ; đối với các vị trí cửa ngõ tại nút giao ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao với Tản Đà và tại nút giao đầu cầu Chợ Dinh giao với đường tỉnh 10A (đường Nguyễn Đình Tứ) bố trí tối thiểu 1 người túc trực để thông báo phân luồng từ xa.

Đường Nguyễn Gia Thiều đang được thi công hoàn thiện, thảm nhựa một làn đường đoạn tuyến từ cầu Bãi Dâu đến  đường Ngô Kha 

Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

Ban QLDA phải thông báo rộng rãi khung thời gian phân luồng đến người dân và các cơ quan chức năng. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố để giám sát, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc sự điều tiết của lực lượng Cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
