Phường Thuận Hóa cấm đậu đỗ xe, buôn bán trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm

Vỉa hè đường Hà Nội, đoạn trước Công viên Kim Đồng cấm buôn bán, đậu đỗ xe

Theo thông báo của phường, việc cắm biển cấm được Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phối hợp với Công an phường thực hiện, sau khi có sự thống nhất của lãnh đạo UBND phường. Các vị trí được đặt biển là những khu vực đã có bãi giữ xe, công trình công cộng hoặc thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Cụ thể, các tuyến đường và vị trí triển khai gồm: đường Hai Bà Trưng nối dài (đoạn trước cổng số 2 Bệnh viện Trung ương Huế); đường Lê Lợi (đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến cổng chào Công viên Nguyễn Đình Chiểu); đường Hà Nội (đoạn trước Công viên Kim Đồng); đường Trần Cao Vân nối dài bên cạnh Công viên Kim Đồng; khu vực giao lộ Đoàn Hữu Trưng - Nguyễn Trường Tộ, trước Nhà thờ Phủ Cam.

Thời gian tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định được thực hiện đến hết ngày 20/1. Trong giai đoạn này, chính quyền địa phương tập trung nhắc nhở, hướng dẫn để người dân, các hộ kinh doanh nắm rõ chủ trương, đồng thời chủ động sắp xếp phương tiện, hoạt động buôn bán phù hợp. Sau thời gian trên, các trường hợp cố tình vi phạm quy định về dừng, đỗ xe và buôn bán lấn chiếm vỉa hè sẽ bị xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật.

UBND phường Thuận Hóa khuyến cáo người dân không dừng, đậu xe và không buôn bán trên vỉa hè, lòng đường tại các vị trí đã cắm biển cấm; nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, người dân đưa phương tiện vào các điểm giữ xe đã được bố trí và cấp phép như: Bãi giữ xe Công viên Kim Đồng, bãi giữ xe bến thuyền Tòa Khâm, điểm giữ xe của Trung tâm Công viên Cây xanh và các bãi giữ xe hợp pháp lân cận.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp trên không chỉ nhằm chấn chỉnh trật tự đô thị mà còn góp phần xây dựng phường Thuận Hóa văn minh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện.