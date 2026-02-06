Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, bệnh nhân khó khăn

Trao tặng hơn 150 suất quà đến đoàn viên, người lao động tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" được Liên đoàn Lao động thành phố Huế phát động tổ chức trước thềm đón xuân mới nhằm chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, tạo sự gắn kết mối liên hệ giữa tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm, chăm lo đối với đoàn viên, người lao động.

Tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng", hàng trăm đoàn viên, người lao động của gần 100 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường Thuận Hóa đã tham quan, mua hàng tại các gian hàng 0 đồng, được khám và tư vấn miễn phí bệnh nghề nghiệp, sức khỏe sinh sản; giao lưu tìm hiểu pháp luật lao động - bốc thăm trúng thưởng; tham gia hội thi "Bữa cơm Tất niên Công đoàn".

Hơn 200 phiếu mua hàng 0 đồng được trao tặng đoàn viên, người lao động

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Công đoàn phường Thuận Hóa tổ chức trao hơn 150 suất quà bằng tiền mặt và hiện vật từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Huế, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế đến đoàn viên, người lao động. Hơn 200 phiếu mua hàng 0 đồng gồm các sản phẩm thiết yếu và hơn 200 áo dài không đồng cũng đã được trao tặng đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Thuận Hóa.

Đây là những hoạt động đậm dấu ấn công đoàn, thuận tiện, thiết thực, hiệu quả, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời qua đây còn nhằm huy động mạnh mẽ sự tham gia, chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động và toàn xã hội để cùng chăm lo, bảo vệ quyền lợi, đời sống của người lao động ngày một tốt hơn.

* Chiều cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chợ Xuân ngày Tết” dành cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

1.000 phiếu mua hàng 0 đồng trao tặng các bệnh nhân

“Chợ Xuân ngày Tết” được tổ chức theo hình thức mua hàng 0 đồng, với nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày như áo thun, sữa hộp, sữa tươi, cháo dinh dưỡng, nước uống… Không gian chợ được bài trí gọn gàng, thân thiện, tạo cảm giác gần gũi, giúp người bệnh tạm quên đi nỗi lo bệnh tật để đón nhận niềm vui ngày xuân.

Trong khuôn khổ chương trình, 1.000 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế được tặng phiếu mua hàng để lựa chọn các phần quà phù hợp với nhu cầu cá nhân. Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng, góp phần hỗ trợ người bệnh trang trải sinh hoạt, đồng thời tiếp thêm động lực để họ yên tâm điều trị trong dịp Tết cổ truyền.

Nhà tài trợ trao tặng sữa đến bệnh nhân khó khăn

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các chương trình chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026 do Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức, với mong muốn động viên, chia sẻ và khích lệ tinh thần người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải ở lại bệnh viện điều trị trong những ngày Tết.



Cùng với chương trình “Chợ Xuân ngày Tết”, trong dịp giáp tết Nguyên đán, Bệnh viện Trung ương Huế còn phối hợp với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện khác như trao quà Tết, hỗ trợ suất ăn, tổ chức các chương trình giao lưu, thăm hỏi nhằm mang đến cho bệnh nhân không khí Tết đầm ấm, nghĩa tình, góp phần lan tỏa giá trị sẻ chia, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để Tết đến, xuân về thêm trọn vẹn yêu thương.