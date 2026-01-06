  • Huế ngày nay Online
Đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán

HNN.VN - Sáng 7/1, UBND thành phố tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường (VSMT) năm 2025; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trước Tết Nguyên đán và năm 2026. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Lập lại trật tự an toàn giao thôngHơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong đợt cao điểm ra quân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị 

Cáo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, công tác đảm bảo TTĐT đạt được những kết quả tích cực. UBND thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong năm 2025, có 82 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC, trong đó, nhóm 1 là 78 cơ sở và nhóm 2 là 4 cơ sở. Cụ thể, tồn tại về giao thông dành cho chữa cháy có 2 cơ sở; khoảng cách an toàn PCCC có 3 cơ sở; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan 15 cơ sở; giải pháp thoát nạn 70 cơ sở; giải pháp chống khói 13 cơ sở. Các cơ sở trên không đảm bảo yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục.

Về ATGT, trong năm 2025, toàn thành phố xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông, làm chết 114 người, bị thương 142 người. So với 12 tháng năm 2024 giảm 63 vụ, giảm 12 người chết, giảm 63 người bị thương. Đặc biệt, công tác kiểm tra, rà soát điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn được tích cực triển khai. Ban An toàn giao thông thành phố đã chủ trì tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra hiện trường các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các nút giao của đường bộ, nút giao giữa đường bộ với đường sắt. Qua đó, đã kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương, bố trí kinh phí cho các địa phương khắc phục, đồng thời kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng xử lý các vị trí điểm đen, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đến nay đã có 44/46 vị trí tiền ẩm tai nạn giao thông đã xử lý xong.

 Người dân, các lực lượng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau các đợt lũ năm 2025. Ảnh: CCBVMT

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt và VSMT thành phố năm qua cũng đạt được một số thành quả nhất định. Năm 2025, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 720 tấn/ngày, chất thải xử lý đốt tại Nhà máy điện rác Phú Sơn là 235.488 tấn, khối lượng thực hiện chôn lấp tại các xã còn lại và khối lượng chất thải rắn thu gom trong các đợt thực hiện "Ngày chủ nhật xanh", các đợt lũ lụt khoảng 2.697 tấn. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt trên 97%, trong đó xử lý chôn lấp là 7,2%.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận những kết quả đạt được cũng như nhấn mạnh những vấn đề tồn tại, bất cập liên quan 3 lĩnh vực trên nhất là từ ngày 1/7/2025 khi thành phố chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho rằng, cả 3 lĩnh vực đều đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng và đặc biệt là ý thức trách nhiệm của người dân. Do vậy, công tác quản lý cần được triển khai hiệu quả để đô thị không chỉ trở nên gọn gàng, an toàn, sạch đẹp mà còn thể hiện được tinh thần kỷ cương, văn minh và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
