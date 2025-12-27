Lập lại trật tự an toàn giao thông

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý nồng độ cồn

Mạnh tay xử lý

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông của Công an TP. Huế lần này được triển khai trên toàn TP. Huế, tập trung tại các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, đường nội thị và địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp công an các phường, xã và các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra khép kín theo các khung giờ: 12 giờ - 14 giờ, 19 giờ 30 - 24 giờ tại khu vực nội thị; vùng ngoại thành từ 18 giờ 30 - 21 giờ; khu công nghiệp từ 19 giờ - 22 giờ. Lực lượng CSGT còn sử dụng mô tô tuần tra cơ động quanh khu vực kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp quay đầu xe, trốn tránh việc kiểm tra.

Trên tuyến quốc lộ, các tổ công tác của Phòng CSGT cũng được bố trí tăng cường tuần tra lưu động, kết hợp kiểm soát tại các điểm ra vào trung tâm, kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện hoạt động trá hình dưới vỏ bọc xe hợp đồng, xe du lịch.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, từ đầu tháng 11, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra các trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách trá hình. Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng xe hợp đồng không có hợp đồng vận tải, không có danh sách hành khách; đón trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Tất cả các trường hợp đều được xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Đảm bảo an toàn cho người dân

Từ giữa tháng 12/2025, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện, lễ hội lớn đầu năm, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm giữ vững TTATGT trên địa bàn.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã triển khai các tổ, nhóm chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm theo từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể. Trong đó, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải hàng hóa, xe tải nặng, xe kinh doanh vận tải hoạt động vào ban đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe.

Vừa qua, tổ chuyên đề xử lý xe chở quá tải trọng thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã được triển khai thường xuyên, tập trung vào các khung giờ ban đêm. Từ ngày 19/12 đến 21/12/2025, tại km 340 đoạn qua địa bàn xã A Lưới 2, tổ công tác đã tiến hành cân tải trọng 9 phương tiện xe chở than.

Lực lượng CSGT cũng đã tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt đối với các hành vi điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi sai làn đường; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm quy định về dừng, đỗ xe và các hành vi vi phạm khác tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Song song với công tác xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an TP. Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT với nhiều hình thức phù hợp. Lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền trực tiếp đối với người tham gia giao thông, kết hợp tuyên truyền lưu động, hướng dẫn cụ thể các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Phòng CSGT Công an TP. Huế tiếp tục duy trì các tổ, nhóm công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, nhất là ban đêm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị quan trọng và nhu cầu đi lại an toàn của Nhân dân dịp cuối năm và đầu xuân mới.