Cải cách đăng kiểm xe cơ giới: Thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Kiểm định xe tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Huế

Nhanh chóng, thuận lợi

Những ngày đầu năm 2026, không khí tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Huế diễn ra khá nhịp nhàng, trật tự. Không còn cảnh chen chúc, xếp hàng dài chờ đợi như trước đây, thay vào đó là quy trình đăng kiểm thông thoáng, nhanh gọn, tạo tâm lý thoải mái cho người dân và doanh nghiệp khi đưa phương tiện đến kiểm định.

Anh Trần Anh Linh, trú tại phường Phú Bài đưa xe ô tô cá nhân đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Huế để thực hiện đăng kiểm định kỳ. Trước đây, mỗi lần đến đăng kiểm, anh Linh phải lấy số thứ tự và chờ đợi khá lâu mới được đưa xe vào dây chuyền kiểm định, thì nay mọi thủ tục đã được rút gọn đáng kể.

“Sau khi nộp lệ phí đăng kiểm theo quy định, tôi đưa xe vào khu vực đăng kiểm. Chỉ trong một thời gian ngắn, cán bộ đăng kiểm đã hoàn tất các công đoạn, cấp tem đăng kiểm”, anh Linh chia sẻ.

Nhiều cá nhân và doanh nghiệp khi đến trung tâm đăng kiểm đều chung nhận xét, quy trình đăng kiểm hiện nay đã có nhiều thay đổi tích cực. Điều dễ nhận thấy nhất là thủ tục hành chính được tinh giản, thời gian chờ đợi giảm đáng kể, nhất là vào những lúc cao điểm.

Theo ghi nhận, trước đây, sau khi hoàn tất đăng kiểm, mỗi phương tiện ô tô sẽ được cấp hai loại tem gồm: Tem thời hạn đăng kiểm và tem thu phí đường bộ, thì kể từ ngày 1/1/2026, tem thu phí đường bộ đã chính thức được bãi bỏ. Chủ phương tiện chỉ còn nhận tem thời hạn đăng kiểm.

Việc cắt giảm loại thủ tục này được đánh giá là cách làm thiết thực, giúp giảm bớt một thủ tục không cần thiết, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp mỗi khi thực hiện đăng kiểm phương tiện.

Tháo gỡ các “nút thắt”

Ông Nguyễn Văn Quý trú tại phường Mỹ Thượng cho biết: “Từ khi các quy định mới được áp dụng, việc đưa xe đi đăng kiểm thuận lợi hơn hẳn. Không còn cảnh phải xếp hàng từ sáng sớm, chờ đợi lâu mới xong như những năm trước, nhất là vào thời điểm trung tâm đăng kiểm quá tải”.

Thực tế cho thấy, vào dịp cuối năm và cận tết Nguyên đán, nhu cầu đăng kiểm phương tiện của cá nhân và doanh nghiệp thường tăng cao. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, lượng phương tiện đưa đến các trung tâm đăng kiểm dự báo tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, nhờ những cải cách đồng bộ, nguy cơ ùn ứ phương tiện đã được hạn chế đáng kể.

Bên cạnh việc rút gọn thủ tục trực tiếp tại trung tâm, các cá nhân, doanh nghiệp hiện nay còn có thể chủ động đăng ký lịch đăng kiểm thông qua trang thông tin điện tử của trung tâm hoặc liên hệ qua điện thoại. Việc đặt lịch trước không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn hỗ trợ chủ phương tiện tra cứu thông tin liên quan đến tình trạng “phạt nguội”.

“Qua rà soát trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, nếu phát hiện phương tiện "dính" phạt nguội, chúng tôi sẽ yêu cầu chủ xe hoàn tất việc xử lý vi phạm trước khi đến đăng kiểm. Nhờ vậy, quy trình đăng kiểm được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định”, ông Trần Thanh Út, Trưởng phòng Tổng hợp - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Huế cho biết.

Một điểm mới đáng chú ý khác nữa là việc tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động đăng kiểm. Hiện nay, hệ thống camera giám sát tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã được kết nối trực tuyến với hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng nhằm giám sát toàn bộ quá trình kiểm định của đăng kiểm viên.

Hệ thống camera không chỉ phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, mà còn giúp chủ phương tiện theo dõi trực tiếp xe của mình đang ở công đoạn nào trong dây chuyền đăng kiểm. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót và phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Theo lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP. Huế, cùng với cải cách thủ tục hành chính, nhiều điểm mới trong quy định cũng giúp tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm. Điển hình như quy định về thẩm quyền ký tem và giấy chứng nhận đăng kiểm. Trước đây, chỉ lãnh đạo đăng kiểm có thâm niên 3 năm, đạt bậc 2 mới được ký tem thì nay đăng kiểm viên bậc 2 đã được ký tem và cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, chỉ cần 3 đăng kiểm viên là có thể tổ chức thực hiện kiểm định. Đây là cải cách quan trọng, giúp các trung tâm đăng kiểm chủ động hơn trong tổ chức nhân sự, nâng cao hiệu suất làm việc, giảm áp lực quá tải, nhất là trong các giai đoạn cao điểm.

Có thể thấy, những điểm mới trong công tác đăng kiểm xe cơ giới đang từng bước đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý. Việc đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ, nâng cao tính minh bạch góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công; đồng thời tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội.