Thuận Hóa, Vỹ Dạ tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Đình Bách và Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Đặng Văn Sơn trao Huy hiệu cho đảng viên 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: Phong Anh

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân và ghi nhận những đóng góp bền bỉ, to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng tại địa phương.

Trong số 66 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, có 3 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 60 năm; 4 đảng viên 55 năm; 4 đảng viên 50 năm; 13 đảng viên 45 năm; 16 đảng viên 40 năm; 20 đảng viên 30 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đảng viên lão thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ phường. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên lớn tuổi nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Thuận Hóa phát triển.

Đảng ủy phường Vỹ Dạ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 và gặp mặt, chúc Tết các đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên.

Lãnh đạo phường Vỹ Dạ tặng hoa, chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Hải Thuận

Đợt này, Đảng bộ phường Vỹ Dạ có 15 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 60 năm, 1 đảng viên 45 năm, 5 đảng viên 40 năm và 7 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vỹ Dạ bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ của các đảng viên cao niên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của địa phương qua nhiều giai đoạn.

Đồng chí nhấn mạnh, các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng là những tấm gương sáng về phẩm chất, bản lĩnh chính trị và tinh thần tiên phong, gương mẫu; là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo.

Buổi lễ cũng là dịp để Đảng bộ phường gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết các đảng viên lão thành, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đảng đối với đảng viên cao tuổi, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình trong Đảng bộ và Nhân dân địa phương.