Đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế

Diện tích rừng trồng thay thế sinh trưởng tốt tại thủy điện Bình Điền

Nhiều cánh rừng xanh tốt

Theo Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền, để đảm bảo diện tích rừng trồng thay thế đạt kết quả cao, đơn vị đã luôn chú trọng triển khai tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, không chăn thả gia súc trong các khu vực đã được trồng rừng. Công ty cũng thường xuyên kiểm tra và theo dõi sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời và thực hiện đầy đủ các biện pháp khác theo phương án được phê duyệt.

Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền cho biết, diện tích rừng phải trồng thay thế và bảo vệ môi trường sau khi xây dựng thủy điện Bình Điền là 384ha. Qua các năm, đến nay nhiều diện tích rừng đã trồng xong, cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Địa điểm trồng là vùng đất bán ngập lòng hồ thủy điện Bình Điền tại các tiểu khu 130, 131, 132, 142, 144 thuộc các xã Bình Điền và Bình Thành, thị xã Hương Trà (cũ) với loại cây tràm Úc. Đối với diện tích trồng không hiệu quả, không phát triển thành rừng, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thay thế với đơn giá 79.500.000 đồng/ha theo quy định UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) về việc truy thu tiền trồng rừng thay thế đối với dự án thủy điện Bình Điền.

Để bảo vệ diện tích trồng rừng thay thế này, Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền đã bố trí hệ thống đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, biển báo và các công trình lâm sinh; tổ chức đội tuần tra rừng, sử dụng camera, flycam giám sát trong mùa khô để kịp thời phát hiện cháy rừng và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy rừng; thường xuyên theo dõi cấp dự báo cháy rừng để chủ động trong việc phòng ngừa. Đồng thời, Công ty trang bị vật tư kỹ thuật để đảm bảo công tác chữa cháy rừng ban đầu trong thời gian chờ hỗ trợ từ các lực lượng chuyên nghiệp.

Tương tự, tại Nhà máy Thủy điện Hương Điền thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền, tổng diện tích trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang đất khác để xây dựng công trình thủy điện Hương Điền hơn 260ha. Trong đó, chủ đầu tư tự tổ chức trồng rừng thay thế với diện tích hơn 57,6ha, nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng do không có quỹ đất để trồng rừng thay thế hơn 203ha.

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền đã thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế trên diện tích 57,66ha. Hiện nay, cây trồng đang sinh trưởng, phát triển ổn định, tỷ lệ cây sống và thành rừng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt khá cao. Đối với diện tích cây chết và không đạt tiêu chí thành rừng, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế cho diện tích này và được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xác nhận.

Sẽ trồng thêm 70ha rừng thay thế

Nhằm tăng khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, phát triển lâm nghiệp bền vững và bảo tồn tài nguyên bản địa, thành phố đã ban hành kế hoạch trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, với tổng diện tích hơn 70ha trong giai đoạn 2025 - 2031. Theo đó, thành phố dự kiến triển khai trồng rừng thay thế trên tổng diện tích khoảng 70ha, trong đó, có 65ha rừng sản xuất và 5ha rừng phòng hộ. Việc phân bổ cụ thể sẽ được triển khai tại 3 địa điểm thuộc các xã Chân Mây - Lăng Cô, Nam Đông và A Lưới. Cụ thể, tại khoảnh 4, 6 tiểu khu 248, xã Chân Mây - Lăng Cô, thuộc quy hoạch rừng sản xuất; khoảnh 14 tiểu khu 378 và khoảnh 10 tiểu khu 379, xã Nam Đông, thuộc quy hoạch rừng sản xuất; khoảnh 6, 7 tiểu khu 337 và khoảnh 5, 8 tiểu khu 338, xã A Lưới 5, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố đã giao chủ đầu tư trồng rừng thay thế tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định để tiến hành khảo sát, điều tra hiện trạng tại thực địa để xác định các biện pháp kỹ thuật cụ thể và lập thiết kế, dự toán. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng sinh thái và loài cây đem trồng để lựa chọn mùa vụ trồng rừng phù hợp. Đồng thời, lựa chọn loài cây trồng đúng quy định về chức năng 3 loại rừng. Trong đó, lưu ý đối với rừng phòng hộ, cần chọn những loài cây phù hợp với điều kiện lập địa, ưu tiên trồng cây bản địa, đặc biệt là cây lim xanh hoặc những loài cây nhập nội đã được trồng lâu năm, sinh trưởng và phát triển phù hợp với hệ sinh thái ở địa phương. Đối với rừng sản xuất, cần chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích sản xuất, kinh doanh và điều kiện lập địa nơi trồng, ưu tiên bố trí trồng cây lim xanh trên các lập địa phù hợp, vừa nhằm gia tăng giá trị kinh tế lâu dài vừa hỗ trợ giữ gìn giống cây gỗ quý.

Hiện nay, các bước khảo sát và lập dự toán đã được các đơn vị liên quan xúc tiến nhằm đảm bảo việc trồng rừng thay thế diễn ra đúng tiến độ, phù hợp với từng địa hình cụ thể. Qua đó, góp phần duy trì ổn định độ che phủ rừng, đồng thời sử dụng hiệu quả diện tích đất chuyển đổi, đáp ứng các mục tiêu phát triển xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.