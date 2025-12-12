Vinh danh nghệ nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Lãnh đạo thành phố trao danh hiệu NNND cho nghệ nhân sản phẩm lọng và lồng đèn Hoàng Ngọc Tuyên

Đến dự có ông Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo nghệ nhân, cơ sở sản xuất tiêu biểu.

Nghề thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành nghề truyền thống lâu đời của Huế, gắn liền với các làng nghề, phố nghề nổi tiếng và được kết tinh qua những sản phẩm thủ công tinh xảo, mang đậm giá trị thẩm mỹ và bản sắc văn hóa cố đô. Trải qua nhiều thăng trầm, các nghề truyền thống vẫn được gìn giữ và phát triển nhờ tâm huyết, sự bền bỉ của đội ngũ nghệ nhân, những người không chỉ giỏi nghề mà còn dành nhiều tâm sức cho công tác bảo tồn, truyền dạy và sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các nghệ nhân và các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc giữ gìn, phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, đây là lực lượng nòng cốt góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương mong muốn thời gian tới, các nghệ nhân và cơ sở sản xuất tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề, đẩy mạnh truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, đồng thời chú trọng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Huế.

Trao tặng danh hiệu NNƯT cho 3 cá nhân

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố Huế đã trao danh hiệu NNND cho 1 cá nhân và NNƯT cho 3 cá nhân trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, thành phố cũng phong tặng danh hiệu nghệ nhân Huế cho 11 cá nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghề truyền thống như điêu khắc gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, may áo dài Huế, khảm sành sứ…

Việc vinh danh các nghệ nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, tâm huyết mà còn góp phần khích lệ, lan tỏa tinh thần gìn giữ và phát huy các giá trị nghề truyền thống, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - văn hóa của thành phố Huế trong giai đoạn mới.