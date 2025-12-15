Giải bài toán ùn tắc giao thông nội đô

Số lượng phương tiện giao thông trên địa bàn TP. Huế ngày càng tăng

Tắc đường giờ cao điểm

Tuyến đường Bà Triệu, một trong những trục giao thông quan trọng của khu vực phía Nam thành phố hiện đang tồn tại tới ba điểm nghẽn lớn về giao thông. Đó là các nút giao Bà Triệu - Nguyễn Huệ - Hùng Vương; Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Dương Văn An và Bà Triệu - Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Lộ Trạch.

Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều tối mỗi ngày, lưu lượng ô tô, xe máy đổ dồn về những nút giao này rất lớn khiến tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra thường xuyên, có thời điểm kéo dài hàng chục phút. Đáng nói, ùn tắc chủ yếu khi mà người và phương tiện tham gia giao thông dừng đèn đỏ ở các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông.

Vào những ngày mưa, tình trạng ách tắc tại các điểm nói trên càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mặt đường trơn trượt, người tham gia giao thông di chuyển chậm, trong khi nhu cầu đi lưu thông cao khiến dòng phương tiện bị “dồn nén”, gây tắc đường cục bộ.

Trước thực trạng đó, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) của Phòng CSGT Công an TP. Huế thường xuyên có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng phương tiện. Tuy nhiên, theo ghi nhận, việc xử lý ùn tắc gặp không ít khó khăn do mật độ người và phương tiện quá đông, trong khi hạ tầng giao thông tại các nút giao chưa được thiết kế theo hướng đáp ứng lưu lượng hiện nay.

Không chỉ tuyến Bà Triệu, nhiều tuyến đường vốn trước đây hiếm khi xảy ra ùn tắc thì nay cũng bắt đầu “quá tải”. Đơn cử như tuyến Nguyễn Sinh Cung, nơi từng được xem là tuyến lưu thông khá thông thoáng nay đã xuất hiện tình trạng xe ô tô xếp hàng kéo dài hàng trăm mét vào giờ cao điểm. Tương tự, các tuyến Nguyễn Khoa Chiêm, Duy Tân, Trần Phú, Ngự Bình, nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Huệ… cũng thường xuyên ghi nhận lượng lớn phương tiện ùn ứ gây tắc đường vào giờ cao điểm.

Cần giải pháp đồng bộ, lâu dài

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, nhiều người cho rằng, hệ thống đường nội đô Huế vốn hẹp, trong khi số lượng ô tô cá nhân tăng nhanh trong những năm gần đây. Sự “lệch pha” giữa tốc độ gia tăng phương tiện và khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông đã và đang tạo áp lực lớn lên các tuyến đường trung tâm của TP. Huế.

Bên cạnh đó, việc mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường trọng điểm còn gặp nhiều vướng mắc. Điển hình là tuyến Bà Triệu, dù đã có chủ trương mở rộng nhằm giảm tải áp lực giao thông, nhưng đến nay việc triển khai vẫn chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của phóng viên, trên cùng một tuyến đường Bà Triệu, hiện có một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, song cũng có hộ chưa đồng thuận vì những lý do khác nhau. Sự chậm trễ này khiến tuyến đường này tiếp tục trong tình trạng gia tăng ùn tắc.

Bài toán ùn tắc giao thông nội đô Huế không thể giải quyết bằng các biện pháp tình thế, mà cần những giải pháp đồng bộ, lâu dài và quyết liệt hơn. Trước mắt, cần rà soát, điều chỉnh lại việc tổ chức giao thông tại các nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Việc phân làn hợp lý, bố trí lại hệ thống đèn tín hiệu, tăng thời gian đèn xanh ở các hướng có lưu lượng lớn hoặc tổ chức giao thông một chiều theo khung giờ nhất định là những giải pháp có thể triển khai sớm để giảm áp lực cho các nút giao thông trọng điểm trong giờ cao điểm.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng, nâng cấp đường nội đô, nhất là những tuyến đường chính như: Bà Triệu, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Công Trứ... Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng cần được thực hiện quyết liệt hơn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời có cơ chế đối thoại, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, tránh kéo dài.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, công tác quản lý đô thị phải được quan tâm hơn. Cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán vì đây là những yếu tố làm thu hẹp không gian lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc giao thông.

Ý thức của người tham gia giao thông cũng góp phần quan trọng vào việc giảm ùn tắc. Việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không chen lấn, không dừng đỗ tùy tiện, nhường đường khi qua các nút giao thông đông đúc sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Giải quyết ùn tắc giao thông nội đô TP. Huế là nhiệm vụ không dễ, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân. Khi hạ tầng được đầu tư hợp lý, công tác quản lý được tăng cường và ý thức cộng đồng được nâng cao, tin rằng, bài toán ùn tắc giao thông sẽ từng bước được tháo gỡ.