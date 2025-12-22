  • Huế ngày nay Online
Triển khai công tác tư vấn học đường đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

HNN.VN - Ngày 23/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp với trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Điểm cầu tại TP. Huế được tổ chức tại Sở GD&ĐT.

Công tác tư vấn học đường mang lại những kết quả tích cực trong việc hỗ trợ học sinh

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc đã thành lập tổ tư vấn học đường; khoảng 90% trường học có phòng tư vấn riêng hoặc sử dụng chung; toàn bộ đội ngũ giáo viên phụ trách công tác tư vấn đã được tập huấn, bồi dưỡng. Hoạt động tư vấn học đường được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, bước đầu mang lại những kết quả tích cực trong việc hỗ trợ học sinh.

Tại TP. Huế, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tăng cường công tác tư vấn tâm lý bằng việc thành lập tổ tư vấn chuyên môn tại mỗi trường, tổ chức ít nhất một hoạt động tư vấn theo chuyên đề/tháng, đồng thời thiết lập các kênh phản ánh tâm lý như hòm thư, hotline, nhóm kín để phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời các học sinh có nguy cơ tổn thương tâm lý.

Đặc biệt, tập trung hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, nhân rộng mô hình điểm và hoàn thiện quy trình hỗ trợ tâm lý. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên tư vấn để phát hiện và can thiệp hiệu quả. Củng cố cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội nhằm phòng ngừa bạo lực học đường, bắt nạt, xâm hại và các tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định, công tác tư vấn học đường và công tác xã hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm sức khỏe tinh thần, tâm lý ổn định cho học sinh. Trong kỷ nguyên số, học sinh ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề, như bạo lực học đường, nguy cơ xâm hại, lừa đảo trên môi trường mạng, thiếu kỹ năng sống…, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chuyên nghiệp hơn.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tư vấn học đường; từng bước bố trí vị trí việc làm viên chức tư vấn học sinh chuyên trách; tăng cường kiểm tra, giám sát và nhân rộng các mô hình tư vấn tâm lý học đường hiệu quả. Đồng thời, đội ngũ làm công tác tư vấn cần được trang bị kiến thức về công nghệ số để nâng cao hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ học sinh an toàn trong môi trường giáo dục hiện đại.

