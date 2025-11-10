Biến lời hứa thành hành động vì khí hậu

Các nhà lãnh đạo và đại biểu tham dự vòng đàm phán khí hậu tại Belem.

Liên hợp quốc nhấn mạnh, nhiệm vụ của COP30 là biến lời hứa thành hành động và thống nhất các kế hoạch rõ ràng, mạnh mẽ hơn để cắt giảm khí thải.

Trong bài viết trên trang mạng UN News, Liên hợp quốc nêu rõ: Sau nhiều thập kỷ cam kết, hành tinh vẫn ngày càng nóng lên và áp lực cũng lớn hơn bao giờ hết đối với các chính phủ và doanh nghiệp phải hành động chứ không chỉ cam kết. Bởi thế, vòng đàm phán năm nay tập trung xem xét các kế hoạch khí hậu quốc gia, thúc đẩy tài trợ 1.300 tỷ USD mỗi năm cho tài chính khí hậu, thông qua các biện pháp mới để giúp các quốc gia thích ứng và thúc đẩy chuyển đổi công bằng sang các nền kinh tế sạch hơn.

Một trọng tâm khác tại Belem là các kế hoạch khí hậu quốc gia theo cơ chế Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Để giữ mức tăng nhiệt độ dưới 1,50C, lượng khí thải toàn cầu phải giảm 60% vào năm 2030, trong khi đó các cam kết NDC cho đến thời điểm hiện tại chỉ có thể đáp ứng mục tiêu cắt giảm 10%. Trong số 196 bên tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (năm 2015), mới chỉ có 64 bên nộp NDC tính đến cuối tháng 9 vừa qua.

Trong khi đó, các nhà khoa học cảnh báo trái đất đang trên đà vượt giới hạn nóng hơn 1,50C so mức thời tiền công nghiệp. Năm 2025 được dự báo sẽ là năm nóng thứ hai hoặc thứ ba trong lịch sử từng được ghi nhận