  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Biến lời hứa thành hành động vì khí hậu

ClockThứ Ba, 11/11/2025 09:59
Hàng nghìn đại biểu là các nhà lãnh đạo, quan chức các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, cùng giới chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu vòng đàm phán khí hậu mới tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), khai mạc ngày 10/11 tại Belem, Brazil.

Bảo tồn bền vững Hoàng thành Huế trước biến đổi khí hậuĐa dạng hình thức nuôi trồng thủy sản để tránh thiệt hạiTăng cường sự thích ứng với thiên tai

Các nhà lãnh đạo và đại biểu tham dự vòng đàm phán khí hậu tại Belem. 

Liên hợp quốc nhấn mạnh, nhiệm vụ của COP30 là biến lời hứa thành hành động và thống nhất các kế hoạch rõ ràng, mạnh mẽ hơn để cắt giảm khí thải.

Trong bài viết trên trang mạng UN News, Liên hợp quốc nêu rõ: Sau nhiều thập kỷ cam kết, hành tinh vẫn ngày càng nóng lên và áp lực cũng lớn hơn bao giờ hết đối với các chính phủ và doanh nghiệp phải hành động chứ không chỉ cam kết. Bởi thế, vòng đàm phán năm nay tập trung xem xét các kế hoạch khí hậu quốc gia, thúc đẩy tài trợ 1.300 tỷ USD mỗi năm cho tài chính khí hậu, thông qua các biện pháp mới để giúp các quốc gia thích ứng và thúc đẩy chuyển đổi công bằng sang các nền kinh tế sạch hơn.

Một trọng tâm khác tại Belem là các kế hoạch khí hậu quốc gia theo cơ chế Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Để giữ mức tăng nhiệt độ dưới 1,50C, lượng khí thải toàn cầu phải giảm 60% vào năm 2030, trong khi đó các cam kết NDC cho đến thời điểm hiện tại chỉ có thể đáp ứng mục tiêu cắt giảm 10%. Trong số 196 bên tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (năm 2015), mới chỉ có 64 bên nộp NDC tính đến cuối tháng 9 vừa qua.

Trong khi đó, các nhà khoa học cảnh báo trái đất đang trên đà vượt giới hạn nóng hơn 1,50C so mức thời tiền công nghiệp. Năm 2025 được dự báo sẽ là năm nóng thứ hai hoặc thứ ba trong lịch sử từng được ghi nhận

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: lời hứahành độngkhí hậu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức sống của luật từ trong mỗi hành động của người dân

Giữa bùn đất, từng nhóm người dân, đoàn viên, chiến sĩ vẫn cần mẫn thu dọn rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng lại hàng cây gãy đổ. Đó không chỉ là hành động khắc phục hậu quả thiên tai, mà ở một góc độ nào đó là lát cắt sống động cho thấy Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020 đã lan tỏa qua ý thức cộng đồng.

Sức sống của luật từ trong mỗi hành động của người dân
Công ước Hà Nội: Từ ký kết tới hành động toàn cầu

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng - văn kiện toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý chung đối phó với các mối đe dọa trên không gian mạng - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quản trị kỹ thuật số toàn cầu.

Công ước Hà Nội Từ ký kết tới hành động toàn cầu

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top