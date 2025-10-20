Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giá bất động sản có xu hướng tăng dần từng năm

Giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cùng với việc tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân, trong năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ công khai, minh bạch thông tin thị trường bất động sản; tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.

Còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ bất động sản

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Xây dựng vào sáng nay (ngày 21/12), theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, trong năm 2025, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, ban hành sửa đổi đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật-công trình bãi đỗ xe; nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số lưu vực sông; về thực trạng ngập úng tại các đô thị, nguyên nhân và định hướng giải pháp chống ngập; về thực hiện rà soát các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đến nay, tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị trên cả nước đạt từ 12% đến 20% (riêng tại hai đô thị đặc biệt thành phố Hà Nội đạt khoảng 12-13%, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đạt trên 13%).

Về mục tiêu nhà ở xã hội, thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.633/100.275 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 102% kế hoạch năm. Lũy kế đến hết năm 2025, quy mô các dự án nhà ở xã hội đang triển khai khoảng 657.395 căn (đạt khoảng 62% so với chỉ tiêu của Đề án).

Khẳng định năm qua đã thường xuyên theo sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản, tăng cường công tác thông tin dự báo, kịp thời có giải pháp ứng phó khi thị trường có biến động bất thường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tuy nhiên, Thứ trưởng Hùng thừa nhận, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản do còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung-cầu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết cơ cấu sản phẩm còn mất cân đối giữa các phân khúc, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân; tiến độ triển khai nhiều dự án vẫn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch.

“Nguồn vốn dành cho thị trường bất động sản còn có những khó khăn, tiềm ẩn rủi ro tỷ lệ tăng vốn tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bất động sản vượt cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng toàn ngành; khó khăn trong kiểm soát dòng vốn tín dụng gián tiếp vào lĩnh vực bất động sản; mức độ rủi ro khi giá bất động sản, nhà ở tăng cao vượt giá trị thực...; dư nợ trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả nợ của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn,” Thứ trưởng Hùng nêu ra thực tế.

Ngoài ra, nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý thị trường bất động sản, dẫn đến việc giám sát, kiểm tra chưa được chú trọng và thực hiện thường xuyên và chưa kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản đã được thu thập tuy nhiên chưa đầy đủ, hoàn thiện.

Có giải pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản

Đưa ra nhiệm vụ trong năm 2026, Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó chú trọng đến việc nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng 40 mắc cho doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thúc đẩy phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Bộ Xây dựng triển khai vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ và kết nối liên thông từ Trung ương tới địa phương; công khai, minh bạch thông tin thị trường bất động sản; tạo điều kiện thuận lợi trong khai thác thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.

Bộ cũng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn địa phương, tổ chức, cá nhân các nội dung về nhà ở như chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, phát triển nhà ở thương mại, nhà ở phục vụ tái định cư...; tăng cường theo dõi tình hình thực hiện việc cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ tại các địa phương; kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, địa phương.

Bộ Xây dựng triển khai Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; đẩy mạnh quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, nhất là công tác quy hoạch không gian ngầm ở các thành phố trực thuộc Trung ương…/.