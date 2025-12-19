Những công trình tạo động lực trong kỷ nguyên vươn mình

Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) mới chính thức được đưa vào hoạt động. (Ảnh: TTXVN)

Sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đồng loạt trong năm 2025, cả nước có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%, nguồn vốn Nhà nước 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 25,4%. Có hơn 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Những công trình nhiều “điểm nhất”

Phát lệnh khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước tại điểm cầu trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, bứt phá trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của các bộ, ngành, địa phương; các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, trong đó không thể không kể đến vai trò của các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường...

Tại phường Phú Thượng (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc đầu tư xây dựng dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn mới. Dự kiến, dự án sẽ khánh thành vào dịp 3/2/2030.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự Lễ khởi công dự án xây dựng Nhà văn hóa thanh niên tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng, quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với diện tích sàn xây dựng hơn 93.500 m². Công trình được xác định là thiết chế văn hóa trọng điểm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, sáng tạo và rèn luyện của thanh niên trong giai đoạn mới.

Đây là một trong số các công trình văn hóa tiêu biểu mang tính biểu tượng của thành phố trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Dự án dự kiến hoàn thiện và đưa vào hoạt động năm 2028.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành-Cần Giờ, do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà đầu tư. Tuyến Metro dài khoảng 54 km, tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ 350 km/giờ; tổng mức đầu tư (chưa gồm giải phóng mặt bằng) sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng.

Khi đưa vào vận hành, tuyến Metro này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Giờ chỉ khoảng 20 phút, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía nam thành phố, nhất là khu vực Cần Giờ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 Nội Bài, công trình mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng tầm hạ tầng hàng không tại cửa ngõ Thủ đô Hà Nội.

Việc khánh thành dự án thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời giải tỏa áp lực quá tải cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền bắc trước mùa cao điểm Tết và mùa du lịch 2026. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian hạ tầng, Nhà ga T2 còn là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số. Lần đầu tiên, một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam, chuyển từ quy trình thủ công sang tự động hóa, giúp tối ưu hóa năng lực khai thác và nâng tầm trải nghiệm hành khách tiệm cận với các sân bay tiên tiến trên khu vực và thế giới.

Thúc đẩy kinh tế địa phương "cất cánh"

Lễ khởi công dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 2 và thông xe kỹ thuật giai đoạn 1 tại xã Bắc Quang có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 3.680 tỷ đồng, quy mô 2 làn xe, dài hơn 27km đến nay đã về đích, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và mỹ thuật. Giai đoạn 2 của dự án từ xã Tân Quang đến Cửa khẩu Thanh Thủy dài hơn 57km, có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, góp phần giải quyết “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương dự Lễ khánh thành công trình Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cơ sở 2).

Hai công trình quan trọng này được xây dựng từ năm 2015, tuy nhiên trong quá trình triển khai, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bị đình trệ kéo dài. Đến nay, sau hơn 10 tháng tái thi công, hai dự án đã hoàn thành vượt tiến độ, việc mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế đạt kết quả tích cực.

Nhiều thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, có chất lượng tốt, đồng bộ với mô hình bệnh viện tuyến cuối, đã đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; tạo nền tảng quan trọng để hai bệnh viện triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,...

Hòa trong niềm vui chung của cả nước, tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới, tỉnh Lào Cai - điểm cầu chính của dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng rộn ràng khí thế của ngày hội khởi công, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương.

Dự án có chiều dài hơn 390km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, khổ ray 1.435mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, làm tốt giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nằm đối diện Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng), Khu nhà ở xã hội Tràng Duệ trở nên nổi bật với các khối nhà thiết kế hiện đại, xen giữa là sân chơi, công viên cây xanh; trong bán kính 1km là chợ, trường học và các cửa hàng dịch vụ, cho thấy đây còn là biểu tượng của thế hệ nhà ở xã hội mới hiện đại, văn minh và đáng sống.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 31.000m², gồm 10 tòa chung cư cao 15 tầng, tổng số 2.538 căn nhà ở xã hội. Đến thời điểm này, 7/10 tòa nhà với 1.770 căn hộ đã hoàn thành, sẵn sàng bàn giao đến khách hàng; 3 tòa còn lại đang tiếp tục được thi công khẩn trương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Ngọc Châu đánh giá, dự án có ý nghĩa lớn, giúp người lao động ở Khu công nghiệp Tràng Duệ và trong thành phố an cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng lao động, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; đồng thời góp phần cùng thành phố hoàn thành gần 11.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Không khí lễ khởi công tại công trường dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ II-giai đoạn 2 (Bắc Ninh), hết sức rộn ràng. Với tổng diện tích hơn 277 ha, khu công nghiệp được quy hoạch khoa học, hiện đại với 194 ha đất dành cho nhà máy,… góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định: Việc khởi công dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các dự án đầu tư mới, nhất là các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Tại khu vực miền trung-Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng.

Đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tầm quan trọng tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng cho khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Phó Thủ tướng cũng tham dự lễ động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI tại Gia Lai.

Tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp), sáng 19/12, tại lễ khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc”, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dòng người nghiêm trang và thành kính viếng mộ Cụ Phó bảng và tham quan một không gian văn hóa-lịch sử trang nghiêm, ấm áp. Khu di tích này có quy mô gần 9ha.

Lễ khánh thành công trình diễn ra đúng dịp tỉnh Đồng Tháp tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, lễ giỗ lần thứ 96 của Cụ.

Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng, đời thứ 5 của Cụ Nguyễn Sinh Sắc, từ quê hương Nghệ An về tham dự bày tỏ: Dòng họ và gia đình chúng tôi rất xúc động và cảm tạ, biết ơn sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chăm lo và gìn giữ nơi thờ tự, phần mộ của Cụ suốt quá trình Cụ ở Đồng Tháp và yên nghỉ tại Cao Lãnh cho đến ngày nay.