Nâng cao trình độ tiếng Việt gắn với bồi dưỡng kỹ năng số cho lưu học sinh Lào

HNN.VN - Mục tiêu này được đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác đào tạo lưu học sinh (LHS) Lào năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Cao đẳng Huế chiều 23/12.

 Lưu học sinh Lào biểu diễn ca Huế

Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh 74 LHS Lào, trong đó có 72 LHS theo học chương trình tiếng Việt và 2 LHS học trình độ thạc sĩ. Cùng với việc tổ chức giảng dạy bài bản, khoa học, Trường Cao đẳng Huế luôn chú trọng tạo môi trường học tập, sinh hoạt thân thiện cho LHS Lào thông qua nhiều hoạt động giao lưu, hỗ trợ thiết thực. Các hoạt động tiêu biểu, như Tết Bunpimay, kỷ niệm Ngày Quốc khánh Lào, Ngày hội bảo trợ LHS Lào… góp phần giúp các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới, ổn định đời sống tinh thần, yên tâm học tập và rèn luyện.

Kết thúc mùa tuyển sinh năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Huế đã tuyển được 95 LHS Lào, vượt chỉ tiêu đề ra. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường xác định trong năm học 2025-2026 sẽ tập trung nâng cao trình độ tiếng Việt gắn với bồi dưỡng kỹ năng số cho LHS Lào, giúp người học thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học - công nghệ. Cùng với đó, sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trải nghiệm... nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tính từ năm 2002 đến nay, Trường Cao đẳng Huế đã bồi dưỡng tiếng Việt và quản lý gần 1.600 LHS đến từ các tỉnh Nam và Trung Lào, theo học nhiều ngành nghề với các trình độ từ cao đẳng, đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Sau khi ra trường, các lưu học sinh được bố trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp của nước bạn Lào và cả các doanh nghiệp, công ty của các nước thuộc khối ASEAN, trong đó có Việt Nam.

MINH HIỀN
