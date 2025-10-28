Chuyển hướng phát triển công nghiệp sạch

Đầu tư dây chuyền với thiết bị hiện đại để sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam

Ưu tiên sản xuất sạch

Minh chứng rõ nét là gần đây nhiều dự án mới đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Phong Điền (phường Phong Điền) đã cam kết sử dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất, ít phát thải, đảm bảo môi trường xanh, sạch. Cụ thể, mới đây Tập đoàn Đạt Phương đã khởi công Nhà máy kính hoa siêu trắng, với quy mô hơn 12ha, nguồn vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền châu Âu hiện đại, sử dụng nhiên liệu khí đốt LNG thay vì than, góp phần giảm đáng kể khí phát thải ra môi trường. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thiện, đưa vào hoạt động trong quý II năm 2027, với công suất 400 tấn/ngày, tương đương 19,2 triệu m2 sản phẩm/năm; đồng thời sẽ mở rộng lên 1.000 - 1.200 tấn/ngày trong giai đoạn 2.

Cũng dịp này tại KCN Phong Điền, Công ty CP vật liệu công nghệ cao Creanza khởi công nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza với quy mô gần 13ha, vốn đầu tư 2.187 tỷ đồng; công suất thiết kế 72.000 tấn cristobalite với 1,6 triệu m² đá thạch anh/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong, ngoài nước, đặc biệt là thị trường châu Âu, Mỹ… Dự án này dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I/2027, vận hành trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, toàn bộ nước thải được xử lý và tái tuần hoàn, hạn chế tối đa xả thải ra môi trường.

Đầu tháng 9 vừa qua, tại KCN Gilimex (phường Phú Bài) đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam, giai đoạn 1 với diện tích hơn 20.000m², tổng diện tích sàn trên 41.000m², tạo việc làm cho hơn 800 lao động. Nhà máy được đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn xanh, an toàn cho người sản xuất và tiêu dùng.

Ngoài ra, các nhà máy, công ty đang hoạt động như: Scavi Huế, Dệt may Huế, Phenikaa Huế… cũng đã dần đổi mới công nghệ, áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và tái sử dụng chất thải, tạo ra các hình mẫu phát triển kinh tế xanh.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố cho biết, các dự án vừa nêu không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn khẳng định quyết tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương trong xây dựng ngành công nghiệp sạch. Đây là mục tiêu đã kiên định không chỉ nhằm bảo đảm môi trường mà còn mở ra cơ hội để TP. Huế hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Khẳng định ngành công nghiệp sạch

Trong bối cảnh nhiều thị trường quốc tế yêu cầu tiêu chuẩn xanh, sản phẩm từ các doanh nghiệp, dự án ở TP. Huế sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội vì đã đầu tư trang, thiết bị tiên tiến, các dây chuyền sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi xanh: Hỗ trợ vốn vay đổi mới công nghệ, tư vấn tiêu chuẩn ISO về môi trường, phát triển năng lượng tái tạo vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm lượng khí thải CO₂.

Tại Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô), ngoài chiến lược phát triển kinh tế biển, khu vực này còn được quy hoạch phát triển công nghiệp - dịch vụ cảng biển theo mô hình sinh thái. Đây không chỉ là động lực phát triển kinh tế mới mà còn là lời cam kết của Huế về việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan, di sản. Do đó, các nhà đầu tư, doanh nghiệp được mời gọi vào đầu tư tại KKT Chân Mây - Lăng Cô phải đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để sản xuất xanh, sạch…; đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái đan xen khu vực sản xuất có nhà ở cho cán bộ, công nhân và nhiều thiết chế văn hóa, xã hội…

Tại KCN Phú Bài hay Gilimex (phường Phú Bài) các giai đoạn 1, 2, 3 và 4 sẽ ưu tiên đầu tư các ngành nghề công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, cơ khí; công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may. Tại các KCN, như Tứ Hạ, Phong Ðiền, La Sơn, Phú Ða… ưu tiên thu hút đầu tư các ngành nghề và sản phẩm theo đúng chức năng chính của từng KCN…

Lãnh đạo Sở Công Thương thông tin, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mới đây đã đề ra 6 chương trình trọng điểm; trong đó có chương trình phát công nghiệp. Việc phát triển công nghiệp giai đoạn này phải đột phá, tạo kinh tế mũi nhọn, chọn lựa các ngành nghề phù hợp nhưng có giá trị kinh tế cao, phù hợp xu thế phát triển hội nhập toàn cầu, như công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp vật liệu xây dựng, dược liệu, dệt may… Ngoài ra, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp phụ trợ…

TP. Huế phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng mô hình sản xuất sạch phải đạt trên 70%. Con số này cho thấy TP. Huế đã quyết tâm mạnh mẽ để hình thành ngành công nghiệp sạch, không vì kinh tế mà đánh đổi môi trường.