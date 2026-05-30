Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm từng bước hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu, tra cứu thông tin và phối hợp xử lý vi phạm hiệu quả hơn, đặc biệt đối với các hành vi xâm phạm trên môi trường số.

Trước mắt, thông qua việc tổng hợp báo cáo hằng ngày theo Công điện số 38/CĐ-TTg, Bộ đang hình thành nguồn dữ liệu ban đầu về tình hình phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.

Dự kiến, cơ sở dữ liệu này sẽ từng bước tích hợp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính, hình sự; các vụ việc điển hình, nghiêm trọng, phức tạp; thông tin về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; thông tin phục vụ xác định yếu tố xâm phạm; kết quả giám định, xử lý vi phạm.

Cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi tra cứu, chia sẻ, đối chiếu thông tin nhanh hơn, phối hợp xử lý vụ việc hiệu quả hơn; đồng thời là công cụ đắc lực trong công tác thống kê, dự báo xu hướng của hành vi xâm phạm quyền để làm cơ sở cho việc hoạch định hoạt động của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, một trong các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg là Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia và các đơn vị liên quan phối hợp các cơ quan thực thi rút ngắn thời gian cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định xuống còn 2 ngày làm việc.

Sau 3 tuần triển khai Công điện, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, đã cung cấp 9 ý kiến chuyên môn đánh giá yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gồm 1 vụ việc liên quan đến sáng chế và 8 vụ việc liên quan đến nhãn hiệu. Các ý kiến chuyên môn này được cung cấp cho nhiều cơ quan thực thi khác nhau, gồm: Cơ quan Công an; cơ quan Hải quan; cơ quan Quản lý thị trường; cơ quan thuộc hệ thống Tòa án.

Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã ban hành 8 công văn cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về 37 dấu hiệu phục vụ xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Các công văn này được cung cấp cho Công an, Tòa án và cơ quan Quản lý thị trường.

Theo lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, thực tế thời gian qua cho thấy nhiều vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số có tính chất phức tạp, liên quan nhiều nền tảng, nhiều chủ thể và có yếu tố xuyên biên giới. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan là rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm trong bối cảnh chuyển đổi số và thương mại điện tử phát triển mạnh hiện nay.

https://nhandan.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue-post966267.html