Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ II

Bệnh nhân thở khí dung tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Theo Ban Tổ chức, hút thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người hút mà còn tác động tiêu cực đến những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Với vai trò là nơi chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, các cơ sở y tế cần đi đầu trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như đội ngũ nhân viên y tế được làm việc và điều trị trong không gian an toàn.

Thời gian qua, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện nghiêm các quy định về PCTHTL. Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5281/QĐ-BYT quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế từ ngày 1/1/2010. Tiếp đó, Luật PCTHTL được Quốc hội ban hành năm 2012 cũng quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các cơ sở y tế. Nhờ đó, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại nhiều bệnh viện đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đồng đều, cần tiếp tục được quan tâm và tăng cường hơn nữa.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi lần này là các bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc, bao gồm bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện trường, bệnh viện bộ, ngành, bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các tỉnh, thành phố và khối y tế cơ sở. Các đơn vị đăng ký tham gia trực tuyến từ ngày 1/6 đến 17 giờ ngày 25/6/2026 tại website đăng ký của cuộc thi. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1/7 đến 31/8/2026 với các phần thi trắc nghiệm, hồ sơ minh chứng và bình chọn trực tuyến. Những đơn vị xuất sắc sẽ bước vào vòng chung khảo từ ngày 1/9 đến 31/10/2026 với phần thi video và bình chọn.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao 44 giải thưởng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, trong đó có 4 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng mỗi giải, cùng chứng nhận và cúp lưu niệm.