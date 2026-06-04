Tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Huế

Lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận Làng trẻ em SOS Huế

Tham dự hội nghị có bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam; PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Làng trẻ em SOS Huế tiền thân là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân. Năm 2015, theo Quyết định số 143/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), trung tâm được đổi tên thành Làng trẻ em SOS Huế và chuyển giao cho SOS Việt Nam quản lý, trở thành Làng trẻ em SOS thứ 17 trong hệ thống SOS Việt Nam.

Những năm gần đây, khó khăn kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại châu Âu, đã ảnh hưởng lớn đến nguồn tài trợ cho các Làng trẻ em SOS. Theo thông tin của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 1/1/2025, SOS Quốc tế chấm dứt hỗ trợ đối với 6 làng SOS tại Việt Nam, trong đó có Làng trẻ em SOS Huế. Từ ngày 1/3/2025, cơ sở này thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế TP. Huế đã công bố Quyết định số 735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, trong đó thực hiện bàn giao nguyên trạng các cơ sở về địa phương quản lý. Theo nội dung bàn giao, Làng trẻ em SOS Huế được chuyển giao nguyên trạng về nhân sự, trẻ em đang được chăm sóc, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Cụ thể, thời điểm bàn giao ghi nhận 54 trẻ em và thanh niên SOS đang được nuôi dưỡng, chăm sóc cùng 12 cán bộ, nhân viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Bên cạnh đó, toàn bộ cơ sở vật chất của Làng trẻ em SOS Huế tại số 37 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP. Huế với diện tích hơn 23.565m², gồm 9 ngôi nhà gia đình trẻ cùng nhiều hạng mục công trình, tài sản và trang thiết bị khác cũng được chuyển giao nguyên trạng.

Lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế khẳng định việc tiếp nhận Làng trẻ em SOS Huế là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động của mô hình chăm sóc trẻ em theo đúng mục tiêu nhân văn mà Làng trẻ em SOS đã xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua.