Xây dựng môi trường không khói thuốc tại nhà hàng, khách sạn

Đạp xe tuyên truyền lưu động “không hút thuốc” trên các tuyến phố

Hiệu ứng tích cực

Trong số hơn 200 nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP. Huế đồng loạt treo biển “Cấm hút thuốc” hưởng ứng chiến dịch, nhà hàng Bếp Khói là mô hình điển hình được gắn biển dịp này.

Bà Nguyễn Thị Thúy, đại diện nhà hàng Bếp Khói chia sẻ: “Với chúng tôi, chất lượng dịch vụ luôn là ưu tiên hàng đầu. Xây dựng không gian không khói thuốc không chỉ bảo vệ sức khỏe thực khách và nhân viên mà còn nâng cao trải nghiệm du lịch, tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho ngành dịch vụ Huế”.

Theo bà Thúy, cam kết “nhà hàng xanh, sạch, không khói thuốc” sẽ được thực hiện nghiêm túc thông qua treo biển báo, truyền thông nội bộ, nhắc nhở khách hàng, và coi đây là một tiêu chuẩn dịch vụ cần thiết trong cạnh tranh.

Tại Huế, Làng Hành Hương được đánh giá nổi bật với 99/100 điểm về tiêu chí môi trường du lịch không khói thuốc. Theo ban quản lý, để đạt kết quả này, điều quan trọng nhất chính là sự quyết tâm ngay từ đầu. Toàn bộ nhân viên được phổ biến về tác hại của thuốc lá, được phân công rõ trách nhiệm trong việc nhắc nhở và giám sát khách.

Tại đây, ngay khi khách làm thủ tục check-in, nhân viên đều nhấn mạnh quy định không hút thuốc trong phòng. Các khu vực công cộng được bố trí biển báo cấm và cho phép hút thuốc một cách rõ ràng. “Du lịch không khói thuốc không chỉ là bảo vệ sức khỏe, mà còn tạo dựng sự chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp không khói”, quản lý khu nghỉ dưỡng khẳng định.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong sớm, cướp đi hơn 8 triệu sinh mạng mỗi năm, trong đó có 1,3 triệu người chết vì hít khói thuốc thụ động. Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu người hút thuốc, với hơn 104.000 ca tử vong liên quan mỗi năm.

“Không có mức độ tiếp xúc nào với khói thuốc là an toàn. Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó ít nhất 69 chất gây ung thư”, TS.BS Hà Anh Đức, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá nhấn mạnh tại lễ phát động ở Huế.

Đợt giám sát mới đây của Sở Du lịch và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Huế cho thấy, cả 8/8 khách sạn, khu nghỉ dưỡng được kiểm tra đều đạt tiêu chí “Cơ sở không khói thuốc”. Nhiều nơi không chỉ treo biển cấm mà còn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức truyền thông thường xuyên, thậm chí ký cam kết nội bộ để nâng cao ý thức nhân viên.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn. Theo kết quả điều tra năm 2024, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng là 67,3%, tại quán cà phê là 59,2% - cao hơn nhiều so với các địa điểm công cộng khác. “Nhà hàng, khách sạn vẫn là điểm nóng về hút thuốc. Đây là lý do chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn”, ông Hà Anh Đức cho hay.

Hướng đến điểm đến di sản không khói thuốc

Chiến dịch tại Huế lần này đặt mục tiêu “ba trong một”: Nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá; thúc đẩy thực thi nghiêm túc Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các nghị quyết mới; đồng thời xây dựng hình ảnh nhà hàng - khách sạn văn minh, an toàn, không khói thuốc.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, cho rằng: “Huế là thành phố di sản, thành phố xanh. Những năm qua, địa phương đã triển khai nhiều chương trình PCTHTL, xây dựng các mô hình không khói thuốc tại bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn. Nhờ sự phối hợp của các ngành, địa phương và sự chấp hành của người dân, nhiều điểm công cộng ở Huế nay gần như không còn thuốc lá”.

Theo bà Ái Vân, việc xây dựng môi trường không khói thuốc ở nhà hàng, khách sạn vừa là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, vừa là cách giữ gìn hình ảnh đô thị văn minh.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực: tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm từ 45,3% năm 2015 xuống 38,9% năm 2023; thói quen hút thuốc tại nhiều cơ quan, trường học, hội nghị gần như không còn.

Huế với vị thế thành phố du lịch - di sản được kỳ vọng sẽ đi đầu trong nỗ lực này. Không gian “không khói thuốc” không chỉ mang ý nghĩa y tế cộng đồng mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch, tạo dựng thương hiệu riêng cho một điểm đến thân thiện, hiện đại.

Chị Maria Rossi, đến từ Ý cho biết: “Chúng tôi chọn Huế vì yêu sự yên bình và sạch sẽ. Nếu hạn chế được thuốc lá nơi công cộng, đây sẽ là điểm cộng lớn với khách quốc tế”.

“Chúng tôi mong Huế sẽ là điểm sáng trong cả nước về xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc”, TS.BS Hà Anh Đức nhấn mạnh. “Đây không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng mà còn là cam kết để Huế luôn là điểm đến được lựa chọn”.

Chiến dịch lần này vì thế không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền. Nó là bước đi quyết liệt để mỗi người dân, mỗi du khách khi đến Huế đều có thể hít thở bầu không khí trong lành, an toàn. Và với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, Huế hoàn toàn có thể trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp, thân thiện, một điểm đến di sản không khói thuốc trong mắt du khách, bạn bè quốc tế.