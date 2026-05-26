Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Đại Nội và các lăng vua Nguyễn

Các lực lượng tham gia diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại điện Thái Hòa

Tham gia diễn tập có toàn bộ cán bộ, nhân viên làm việc tại Đại Nội cùng các điểm di tích liên quan, lực lượng PCCC cơ sở và khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố. Nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cũng được huy động phục vụ công tác thực tập.

Theo kịch bản giả định, một đối tượng vượt rào vào khu vực cấm tại điện Thái Hòa và sử dụng xăng gây cháy. Dù lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu nhưng đám cháy không được khống chế và tiếp tục lan rộng.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường, diện tích cháy đã lên đến khoảng 150m², ngọn lửa phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa công trình di sản. Các lực lượng đã phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức cứu nạn cứu hộ, chống cháy lan và nhanh chóng khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy theo đúng phương án đề ra.

Diễn tập chữa cháy với tình huống giả định

Chiều cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực bãi đỗ xe Lăng vua Khải Định và Lăng vua Tự Đức.

Tại Lăng vua Khải Định, tình huống giả định được đưa ra là xe chở khách bị rò rỉ nhiên liệu, gặp nguồn nhiệt phát sinh cháy tại khu vực bãi giữ xe. Trong khi đó, tại điện Lương Khiêm - lăng vua Tự Đức, đám cháy được giả định xuất phát từ sự cố chập điện, phát sinh tia lửa bén vào các vật liệu dễ cháy như rèm, vải và các cấu kiện gỗ của công trình.

Các phương án diễn tập tập trung vào khả năng phát hiện sớm sự cố, xử lý ban đầu, tổ chức thoát nạn, cứu người mắc kẹt và phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng chuyên nghiệp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với người và tài sản.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết việc tổ chức diễn tập là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, nhân viên làm việc tại các điểm di tích, đồng thời rà soát, hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với những công trình có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt.

Trước khi diễn ra các đợt thực tập, Trung tâm đã phát đi thông báo đến du khách về khả năng ảnh hưởng đến lịch trình tham quan trong thời gian mở cửa các điểm di tích.