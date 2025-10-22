Hoàn thành việc cắm mốc phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Gần 600 mốc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được cắm tại thực địa

Theo đó, các đơn vị, địa phương, ban, ngành liên quan trên địa bàn TP. Huế đã huy động lực lượng tiến hành cắm gần 600 mốc trên thực địa để phục vụ dự án.

Thời điểm này, UBND TP. Huế đã và đang tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trong công tác bảo vệ mốc, quản lý chặt chẽ phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng đã được cắm mốc và tiếp tục triển khai các bước theo.

Tại TP. Huế, có 12 xã, phường có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua, với tổng chiều dài 95,1km. Trên tuyến có 1 nhà ga hành khách Phú Mỹ (phường Mỹ Thượng) với diện tích khoảng 367ha và 1 ga tiềm năng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Dự án ảnh hưởng đến hơn 825 ha đất và hơn 8.100 hộ dân; trong đó, gần 900 hộ phải di dời tái định cư và hơn 6.850 ngôi mộ cần di chuyển. Việc tăng cường cắm mốc nhằm quản lý tốt phạm vi cần giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong hành lang an toàn giao thông thành phố.