Hoàn thành việc cắm mốc phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

HNN.VN - Sáng 22/10, thông tin từ ngành chức năng trực thuộc TP. Huế, đến thời điểm này, việc cắm mốc chỉ giới trên thực địa để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã hoàn thành.

Sớm hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn làm cơ sở triển khai dự án đường sắt tốc độ caoĐể người dân đồng thuậnKỳ vọng từ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - NamBộ Xây dựng kiểm tra tiến độ hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc bắc-namĐảm bảo hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang, trường học phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Gần 600 mốc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được cắm tại thực địa 

Theo đó, các đơn vị, địa phương, ban, ngành liên quan trên địa bàn TP. Huế đã huy động lực lượng tiến hành cắm gần 600 mốc trên thực địa để phục vụ dự án.

Thời điểm này, UBND TP. Huế đã và đang tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trong công tác bảo vệ mốc, quản lý chặt chẽ phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng đã được cắm mốc và tiếp tục triển khai các bước theo.

Tại TP. Huế, có 12 xã, phường có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua, với tổng chiều dài 95,1km. Trên tuyến có 1 nhà ga hành khách Phú Mỹ (phường Mỹ Thượng) với diện tích khoảng 367ha và 1 ga tiềm năng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Dự án ảnh hưởng đến hơn 825 ha đất và hơn 8.100 hộ dân; trong đó, gần 900 hộ phải di dời tái định cư và hơn 6.850 ngôi mộ cần di chuyển. Việc tăng cường cắm mốc nhằm quản lý tốt phạm vi cần giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong hành lang an toàn giao thông thành phố.

PHONG ANH
Hoàn thànhcắm mốcdự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
