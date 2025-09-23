Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc bắc-nam

Ảnh minh họa: 1 trạm thu phát tín hiệu giám sát hành trình trên cao tốc bắc-nam.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1556/QĐ-BXD thành lập 2 Tổ công tác kiểm tra tiến độ, chất lượng xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025.

Theo quyết định, hai Tổ công tác do lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng làm Tổ trưởng; Tổ phó là lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin. Thành viên gồm cán bộ chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và lãnh đạo các Ban Quản lý dự án: 2, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Đường sắt, Mỹ Thuận.

Tổ công tác số 1 sẽ kiểm tra tại các dự án thành phần Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây (giai đoạn 2017-2020) và Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau (giai đoạn 2021-2025).

Tổ công tác số 2 thực hiện tại các dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu (giai đoạn 2017-2020) và Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh (giai đoạn 2021-2025).

Tổ trưởng các Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra; phân công nhiệm vụ; làm việc trực tiếp với chủ đầu tư và cơ quan liên quan; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Các Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác.

Việc thành lập 2 Tổ kiểm tra này diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án thành phần cao tốc bắc-nam giai đoạn 2021-2025 đang chậm tiến độ. Hiện có 2 dự án chưa phê duyệt hồ sơ mời thầu gói xây lắp và 8 dự án chưa phê duyệt hồ sơ mời thầu thiết bị.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu các Ban quản lý dự án khẩn trương rà soát tiến độ, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, sớm hoàn tất hồ sơ mời thầu và lập kế hoạch chi tiết triển khai. Bộ cũng nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án nếu để tình trạng chậm tiến độ tiếp diễn.