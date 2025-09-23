Kỳ vọng từ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đảng ủy xã Quảng Điền cho ý kiến đối với phương án bố trí tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn

Người dân phấn khởi, đồng thuận

Bà Nguyễn Thị Oanh trú tại khu định cư Đập Gốc, phường Mỹ Thượng chia sẻ: "Mấy ngày nay, gia đình tui nghe tin có tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn mà phấn khởi. Vui nhất là địa bàn có nhà ga Phú Mỹ. Biết sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng nhờ cơ chế, chính sách hỗ trợ tái định cư, người dân ai cũng yên tâm, trông chờ ngày được nhìn thấy tuyến đường sắt hiện đại đi qua”.

Tại phường Mỹ Thượng, thống kê cho thấy có 602 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó tất cả đều có nhu cầu tái định cư. Ngoài ra, dự án còn ảnh hưởng đến 2 trường học, 1 đình làng và 4.500 phần mộ cần phải di dời. Nhưng thay vì lo lắng, bà con lại bày tỏ sự đồng thuận, bởi tin tưởng vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.

Ông Đoàn Văn Sỹ, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng khẳng định: “Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để công tác rà soát, giải phóng mặt bằng, đầu tư khu tái định cư được đồng bộ, đúng tiến độ. Điều quan trọng nhất là đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống cho bà con để khi nhường đất cho dự án, người dân thực sự an tâm, tin tưởng”.

Không chỉ ở Mỹ Thượng, tại xã Đan Điền, những ngày này, các cuộc họp thôn, gặp gỡ giữa lãnh đạo xã và người dân diễn ra khá thường xuyên. Người dân không chỉ được thông tin tiến độ dự án, công tác quy hoạch mà còn mạnh dạn nêu ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng để được giải đáp kịp thời.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết: “Đoạn tuyến qua địa bàn có diện tích thu hồi hơn 52,6ha, ảnh hưởng khoảng 3.200 nhân khẩu; trong đó 138 trường hợp cần bố trí tái định cư. Địa phương đã chủ động quy hoạch 3 khu tái định cư và 1 khu nghĩa trang để phục vụ di dời, cải táng. Đây là dự án lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nhưng nếu làm tốt công tác dân vận, lắng nghe người dân, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận cao”.

Thêm cơ hội phát triển

Đến nay, UBND TP. Huế đã khởi công một số khu tái định cư như Bắc Triều Vịnh (phường Phong Thái), Phú Cường Xuyên, Lộc Tiến giai đoạn 2 (xã Chân Mây - Lăng Cô), Phú Đa (Phú Vang)… Đây là những khu tái định cư nằm trong tổng số 22 khu tái định cư khác để bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Bà Võ Thị Quế Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh: “Thành phố đã chỉ đạo các địa phương rà soát, quy hoạch chặt chẽ. Tiến độ giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phải được bảo đảm, bởi đây là yếu tố tiên quyết để dự án triển khai đúng kế hoạch mà Chính phủ đã đề ra”.

Không chỉ là câu chuyện hạ tầng, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam còn được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Huế. Với thời gian di chuyển hai đầu Bắc - Nam đến được rút ngắn chỉ còn 5 - 6 giờ thay vì từ 12 - 24 giờ, Huế sẽ có thêm cơ hội đón dòng khách du lịch từ các trung tâm lớn; đồng thời trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ quan trọng của miền Trung. Những khu tái định cư mới cũng hứa hẹn hình thành các đô thị vệ tinh, tạo không gian phát triển đồng đều, giảm áp lực cho khu vực trung tâm thành phố.

Có thể thấy, dù dự án có quy mô giải phóng mặt bằng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn hộ dân, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chính quyền đã nhận được sự đồng thuận cao. Người dân tin rằng, thành phố sẽ có một diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hoàn thành.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương trong một hội nghị liên quan gần đây nhằm đốc thúc tiến độ dự án đã lưu ý các đơn vị, địa phương triển khai đồng loạt các khu tái định cư để sẵn sàng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở hướng tuyến dự kiến, các địa phương khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng cho dự án vào cuối năm 2026.