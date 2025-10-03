Giương cao ngọn cờ của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường (chính giữa), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV động viên chiến sĩ mới Lữ đoàn Thông tin 80

Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung Kỳ, Khu ủy IV, Liên khu ủy IV, Quân khu ủy IV, Quân khu ủy Trị - Thiên, Đảng ủy Mặt trận đường 9, Đảng ủy Quân khu IV... trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù gian khổ, ác liệt đến đâu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu IV vẫn kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội giao phó. Tinh thần sẵn sàng xả thân, hy sinh vì nước, vì dân đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ oanh liệt, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu IV biểu hiện tập trung nhất ở ý chí, quyết tâm cao độ đánh thắng quân xâm lược, giải phóng quê hương. Trong những thời điểm khó khăn nhất, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu vẫn ngời sáng một niềm tin sắt son “Một lòng theo Đảng, Bác Hồ”, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng, bám đất, bám dân, xây dựng lực lượng, dám đánh, quyết đánh và đánh thắng kẻ địch mạnh hơn gấp nhiều lần.

80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu IV luôn kiên định, vững vàng vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập công xuất sắc. Điều đó càng khẳng định, sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ Quân khu IV, là nhân tố quyết định mọi sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu trong suốt 80 năm qua.

Bước vào thời kỳ mới, trong điều kiện, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Trong nước, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và hội nhập, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “Diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn. Trước bối cảnh đó, Đảng bộ Quân khu IV càng giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Giương cao ngọn cờ cách mạng, dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng bộ Quân khu IV cũng luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là bài học lớn, xuyên suốt được đúc rút từ chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu. Xây dựng vững mạnh về chính trị là nền tảng vững chắc để lực lượng vũ trang Quân khu giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; luôn xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Vì thế, vững mạnh về chính trị là vấn đề quan trọng hàng đầu và then chốt trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Đảng bộ Quân khu, Thường vụ Đảng ủy Quân khu và tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm, quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Đồng thời, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường (thứ 3, phải sang) kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Phòng không 283

Đảng bộ Quân khu, cấp ủy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm được đúc kết trong 80 năm lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và quá trình thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” , bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội luôn vận hành thông suốt, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ, sáng tạo, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

80 năm lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, Đảng bộ Quân khu luôn đặt lên hàng đầu lãnh đạo công tác tư tưởng. Việc xác định công tác tư tưởng đi trước, mở đường, đã đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” trên địa bàn chiến lược trọng yếu, vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương của cả nước. Do đó, trong thời kỳ mới, Đảng bộ Quân khu IV tăng cường lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, là một khối đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, bảo đảm bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh cũng luôn hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Cùng với các nội dung trên, vấn đề hết sức quan trọng nữa là triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân khu lần thứ XII và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thấm nhuần sâu sắc Lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Khi đã có nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy…”, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, xác định các chủ trương, biện pháp cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế lãnh đạo, nội dung, chương trình, kế hoạch... bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Trên cơ sở lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thường xuyên nắm vững tình hình, nhiệm vụ, chủ động, tích cực cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo nội dung các nghị quyết vào hoạt động thực tiễn theo cương vị, chức trách, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, trước hết là về chính trị tư tưởng. Làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng, niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm; bất luận trong trường hợp nào cán bộ, chiến sĩ cũng luôn trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm lực lượng vũ trang Quân khu luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

80 năm giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, Đảng bộ Quân khu IV đã lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập công xuất sắc. Tiếp bước cha anh, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ, đồng tâm, hiệp lực, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.