Hoàn thành triển khai bệnh án điện tử

Kết quả phim của bệnh nhân sau khi chụp sẽ được lưu lại trong hồ sơ bệnh án điện tử

Đột phá trong quản lý

Tại Bệnh viện Trung ương Huế - bệnh viện hạng đặc biệt với ba cơ sở, quy mô hơn 5.000 giường bệnh, việc triển khai BAĐT được xem là bước ngoặt lớn hướng đến mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ. Để vận hành hệ thống, Bệnh viện đã đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, phòng máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu; đồng thời triển khai các phần mềm quản lý bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn liên thông, ký số và bảo mật theo quy định.

Hệ thống BAĐT giúp giảm thiểu sai sót chuyên môn, khai thác hiệu quả thông tin người bệnh và hỗ trợ chẩn đoán nhanh, chính xác. Công tác quản trị, vận hành cũng trở nên thuận tiện, báo cáo được tự động hóa, giúp lãnh đạo bệnh viện dễ dàng theo dõi và điều chỉnh hoạt động. Đặc biệt, người bệnh được hưởng lợi rõ rệt khi thời gian chờ đợi rút ngắn, thủ tục KCB và thanh toán trở nên đơn giản, kết quả được tra cứu nhanh chóng qua các cổng thông tin điện tử, VNeID hay VssID. “Các thủ tục khám bệnh nay đơn giản hơn, không phải cầm nhiều loại giấy tờ, kết quả khám, xét nghiệm như trước”, bà Phan Thị Tâm chia sẻ.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhấn mạnh: “Quản trị bệnh viện hiện đại là yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ứng dụng công nghệ số trong quản trị toàn diện giúp tối ưu hóa quy trình KCB, nâng cao chất lượng dịch vụ và đem lại cho người bệnh trải nghiệm y tế an toàn, nhanh chóng, thân thiện”.

Trung tâm Y tế Phong Điền - một đơn vị tuyến huyện với quy mô 100 giường bệnh, cũng đã công bố triển khai BAĐT. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ái, Điều dưỡng Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, việc số hóa hồ sơ giúp cán bộ y tế dễ dàng truy xuất bệnh án, giảm thời gian ghi chép, qua đó có thêm thời gian tư vấn và chăm sóc người bệnh.

BSCKII. Hoàng Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế Phong Điền khẳng định: “Để triển khai hồ sơ BAĐT, ngay từ tháng 5/2025, đơn vị đã đầu tư đồng bộ hạ tầng, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ y tế để từng bước chuyển đổi hồ sơ bệnh án giấy sang BAĐT. Từ nay đến trước ngày 31/12/2025, đơn vị vừa triển khai vừa tiếp tục hoàn thiện hạ tầng để tiến hành bỏ hoàn toàn bệnh án giấy từ ngày 1/1/2026 theo đúng quy định của Bộ Y tế đối với tuyến y tế cơ sở.

Điểm sáng trong chuyển đổi số y tế

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, đến ngày 17/9, có 17/17 cơ sở KCB trực thuộc sở đã công bố hoàn thành triển khai hồ sơ BAĐT. PGS.TS.BS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế khẳng định: Việc hoàn thành triển khai BAĐT sớm hơn kế hoạch 12 ngày cho thấy nỗ lực rất lớn của ngành y tế thành phố trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Hệ thống này không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi, tăng tính minh bạch trong quản lý thông tin KCB mà còn tạo nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu y tế toàn diện phục vụ nghiên cứu, dự báo và hoạch định chính sách.

“Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành y tế tiếp tục xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ; hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; giảm thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian KCB. Cùng với đó, ngành sẽ vận hành hiệu quả Trung tâm Điều phối dữ liệu y tế GMedical, đảm bảo kết nối hồ sơ BAĐT với các cơ sở dữ liệu quốc gia”, ông Trần Kiêm Hảo nói thêm.

TP. Huế cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo xu hướng bệnh tật, cảnh báo dịch bệnh và hỗ trợ công tác điều trị. Các ứng dụng này góp phần chuyển đổi từ “y tế chữa bệnh” sang “y tế dự phòng thông minh”, quản lý sức khỏe cộng đồng dựa trên dữ liệu.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài, hoàn thành triển khai BAĐT không chỉ là thành công của ngành y tế, mà còn là bước đột phá trong xây dựng nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm của thành phố. Định hướng của thành phố trong thời gian tới là tiếp tục xây dựng bệnh viện thông minh, không giấy tờ, coi đây là khâu đột phá trong cải cách hành chính y tế.

Hoàn thành triển khai BAĐT tại toàn bộ các cơ sở KCB của thành phố không chỉ thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện mà còn là bước khởi đầu của một giai đoạn mới - giai đoạn xây dựng “nền y tế thông minh, hiện đại và nhân văn”, đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.