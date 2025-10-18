Sớm hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn làm cơ sở triển khai dự án đường sắt tốc độ cao

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành để nghe báo cáo về ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết từ tháng 4/2025 đến nay, các đơn vị chuyên môn, chuyên gia đã thu thập, tổng hợp 457 tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt để xem xét áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam (gồm 202 tiêu chuẩn Việt Nam, 137 tiêu chuẩn châu Âu, 118 tiêu chuẩn Trung Quốc).

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam về khảo sát, thí nghiệm, vật liệu xây dựng... đang áp dụng cho lĩnh vực đường bộ, cũng áp dụng cho công trình đường sắt tốc độ cao.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện dự thảo 37 bộ tiêu chuẩn Việt Nam trên cơ sở tương đương tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Đây là các tiêu chuẩn chung không liên quan trực tiếp đến các công nghệ lõi của đường sắt tốc độ cao.

Dự kiến trước ngày 30/10, Bộ Xây dựng sẽ ban hành 37 bộ tiêu chuẩn Việt Nam tương đương ISO.

Sau khi Chính phủ quyết định lựa chọn công nghệ cho đường sắt tốc độ cao, ngoài 37 bộ tiêu chuẩn Việt Nam được ban hành trên cơ sở tương đương ISO, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam được áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn của nước chuyển giao công nghệ cho các hạng mục chính, bảo đảm đồng bộ với công nghệ được lựa chọn và đáp ứng yêu cầu an toàn, chất lượng của dự án, trong đó, cần ưu tiên áp dụng tối đa tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các bộ tiêu chuẩn Việt Nam tương đương ISO là cơ sở quản lý cho toàn bộ dự án từ công tác khảo sát, thiết kế, thi công... đến thiết bị thông tin tín hiệu, đầu máy, toa xe.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành các bộ tiêu chuẩn Việt Nam tương đương ISO, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng đã nghe báo cáo về tình hình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam; công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi; giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; lựa chọn hình thức đầu tư, nhà đầu tư; cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án.../.