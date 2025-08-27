Giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư các dự án chương trình mục tiêu quốc gia

UBND cấp xã được ủy quyền điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các công trình, dự án thuộc CTMTQG

Chủ tịch UBND thành phố vừa có quyết định về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các công trình, dự án thuộc các CTMTQG trên địa bàn thành phố khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các công trình, dự án thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 được UBND các xã, phường hiện nay tiếp nhận từ UBND các xã, phường thuộc UBND các huyện, thị xã, quận thuộc UBND thành phố Huế trước ngày 1/7/2025. Thời hạn ủy quyền cho đến khi các công trình, dự án hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng theo quy định.

Chủ tịch các UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và đề xuất, báo cáo kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao quản lý về ngân sách Nhà nước, đầu tư công chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về nội dung tham mưu, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Giao Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 2, khu vực 3 thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ đầu tư dự án và nội dung liên quan gửi Sở Tài chính tổ chức thẩm định, tham mưu UBND thành phố phê duyệt theo quy định.