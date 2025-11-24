Ủy ban nhân dân thành phố họp báo thường kỳ tháng 11/2025

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao đổi với báo chí tại buổi họp báo

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa và xã hội.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ tồn đọng tại các xã, phường. UBND thành phố cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ hoạt động của bộ máy chính quyền.

Đối với các dự án trọng điểm, lãnh đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo, định kỳ kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh triển khai.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến: Phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sắp xếp trụ sở sau khi sáp nhập các xã, phường; quy trình xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội cho người lao động; kiến nghị khen thưởng phóng viên tham gia truyền thông phòng chống mưa lũ...

Phóng viên cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Các câu hỏi đã được lãnh đạo UBND thành phố và đại diện các sở, ngành trả lời cụ thể. Những vấn đề cần phối hợp thêm sẽ được tổng hợp và phản hồi bằng văn bản trong thời gian sớm nhất. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng chính quyền, góp phần lan tỏa các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Trần Hữu Thùy Giang mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật, phản ánh khách quan, trung thực đời sống xã hội, qua đó góp sức xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.