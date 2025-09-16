Rà soát cán bộ xã, phường làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Xuân

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Ông Võ Đăng Thái, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Thủy Xuân, từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Thủy Biều cũ. Kinh nghiệm điều hành, sự quyết đoán trong công việc là lợi thế giúp ông nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, ở vai trò tham mưu, ông phải đối diện nhiều thách thức. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực trước đây do cấp huyện quản lý nay chuyển về xã, phường, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và sự am hiểu đa ngành. “Không có cách nào khác ngoài việc vừa phát huy kinh nghiệm, vừa học hỏi, nghiên cứu các văn bản, tài liệu chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Thái chia sẻ. Đây cũng là bức tranh chung của nhiều cán bộ phường, xã sau khi sắp xếp, vừa có lợi thế kinh nghiệm, vừa đối diện thách thức trong yêu cầu chuyên sâu.

Tại phường Vỹ Dạ, bộ máy phường hiện có 42 người, các phòng, ban cơ bản được bố trí đầy đủ. Bà Võ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ cho biết, do thành phố chưa giao chỉ tiêu biên chế chính thức nên khó xác định tình trạng thiếu hay thừa. Việc phân công nhiệm vụ được phường dựa trên đề án cũ, nên phần nào hạn chế được sự chồng chéo trong vị trí việc làm. Một số cán bộ kiêm nhiệm nhiều nội dung công việc khác nhau song vẫn nỗ lực đáp ứng nhiệm vụ. Quan điểm nhất quán của phường là “khó đến đâu, tháo gỡ đến đó”, ưu tiên tối đa phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, sau hơn hai tháng vận hành mô hình CQĐP2C, bộ máy tổ chức từng bước kiện toàn, đi vào hoạt động nền nếp. Các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp được phân công rõ ràng, cán bộ cơ bản giữ vững tư tưởng, tích cực phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ hài lòng của người dân tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số xã, phường thiếu công chức có kiến thức chuyên sâu về cấp phép xây dựng, thẩm định quy hoạch, quản lý đất đai, giáo dục. Một số lĩnh vực khối lượng công việc quá lớn nhưng thiếu người, như: hộ tịch, công nghệ thông tin. Hệ thống hạ tầng hành chính công đôi lúc chậm, nghẽn, người dân chưa quen giao dịch trực tuyến.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Mạnh, sắp tới Trung ương sẽ có văn bản chỉ đạo rà soát, đánh giá việc bố trí cán bộ, từ đó phân loại, sàng lọc theo tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án giải quyết cho từng đối tượng. Khi Bộ Nội vụ ban hành nghị định xác định vị trí việc làm, việc sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức sẽ có cơ sở rõ ràng hơn. Song song, Sở sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, kiến thức đổi mới sáng tạo.

Trước mắt, thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch 235-KH/TU và Quyết định 35/QĐ-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2025. Thời gian tới, căn cứ Điều 14 Nghị định 178/2024/NĐ-CP về chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập và kết quả rà soát sau sắp xếp, Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định nhu cầu đào tạo theo vị trí việc làm, đặc biệt với cán bộ cấp xã, phường để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch đào tạo giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuẩn hóa chuyên môn, đạo đức công vụ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cho biết: Chuyển đổi sang mô hình CQĐP2C đòi hỏi bộ máy tinh gọn, cán bộ đa năng, cư xử chuyên nghiệp trong mọi tương tác công vụ.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực, đạo đức công vụ, công khai quy trình xử lý hồ sơ, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, có chiến lược tuyển chọn người giỏi, giữ chân người tài, tạo môi trường công vụ đề cao cống hiến và liêm chính.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương, cán bộ, công chức xã, phường là người trực tiếp tổ chức thực hiện, giao tiếp với dân, với doanh nghiệp; vì vậy, phải chuẩn hóa cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn đạo đức công vụ. Trong chiến lược phát triển nhân lực, thành phố Huế đặt trọng tâm vào sắp xếp, bố trí công chức hợp lý, đúng người, đúng việc; đồng thời, tổ chức các khóa bồi dưỡng thường xuyên về pháp luật, kỹ năng hành chính, giao tiếp. Mục tiêu là hình thành đội ngũ “hành chính phục vụ”, gần dân, nắm rõ công việc, sáng tạo và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và văn hóa làm việc chuyên nghiệp, thân thiện được xem là thước đo quan trọng. Đồng thời, phát triển kỹ năng mềm như giao tiếp chuẩn mực, xử lý tình huống, lắng nghe phản ánh của dân. Một nhiệm vụ trọng tâm nữa là đào tạo về chuyển đổi số, thành phố yêu cầu cán bộ phải thành thạo công nghệ, sử dụng phần mềm quản lý, dịch vụ công trực tuyến. Đây là điều kiện để giảm tải thủ tục, tăng hiệu quả phục vụ.