Khảo sát thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Phong Phú

Ông Bùi Sỹ Tuấn khảo sát tình hình làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Phú

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C), phường Phong Phú có 3 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính khác, 1 đơn vị sự nghiệp và 9 trường học trực thuộc, cùng 25 tổ dân phố (gồm 5 tổ vùng biển và 20 tổ nông nghiệp). Các đơn vị đã được kiện toàn, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo đúng quy định pháp luật. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại UBND phường là 53 người. Công tác sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo, công chức tại các phòng ban chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Với công tác cải cách hành chính, UBND phường đã thiết lập 414/414 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường tiếp nhận 1.637 hồ sơ, trong đó có 1.585 hồ sơ nộp trực tuyến (đạt 96,82%); giải quyết 1.525 hồ sơ, với tỷ lệ đúng hạn và trước hạn đạt 99,27%. Phường cũng đề xuất danh sách 6 cán bộ, công chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và 154.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy, nhân sự và phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ.

Dịp này, ông Bùi Sỹ Tuấn đánh giá cao nỗ lực của chính quyền phường Phong Phú trong thời gian thực hiện mô hình CQĐP2C; chia sẻ những khó khăn của địa phương về công tác nhân sự và vị trí việc làm… Đồng thời, đề nghị phường tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng khoa học, hợp lý; tăng cường hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền. Những kiến nghị của địa phương liên quan đến đất đai, tài chính… sẽ được Đoàn ghi nhận, báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, Đoàn khảo sát cũng đã đến kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.