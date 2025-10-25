IMG Huế - chủ đầu tư An Cựu City đồng hành cùng chính quyền thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai 2025

IMGH tích cực lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế, khiến đời sống người dân bịảnh hưởng nặng nề, nhiều cơ sở hạ tầng hư hỏng, sản xuất đình trệ. Trước tình hình đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế đã phát động Thư kêu gọi ủng hộ nhân dân Thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Việt Khanh - Phó Tổng Giám đốc IMGH thay mặt doanh nghiệp trao tặng 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế

Đáp lại lời kêu gọi đầy tính nhân văn, sáng ngày 13/11, ông Nguyễn Việt Khanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMGH) - chủ đầu tư dự án An Cựu City đã đại diện Công ty trao 200 triệu đồng ủng hộỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Huế, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đồng bào vùng ngập lụt khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Trước đó, chủ đầu tư An Cựu City cũng đã trao tặng 50 triệu đồng cho UBND phường An Cựu nhằm động viên và tri ân các lực lượng tuyến đầu, những người đã không quản hiểm nguy, ngày đêm giúp dân di dời, cứu trợ, khắc phục thiệt hại và đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong suốt đợt mưa lũ vừa qua.

Trong thời điểm Huế đối diện với thiên tai, IMGH cũng huy động toàn bộ nhân lực, từ đội bảo vệ đến bộ phận vận hành đô thị An Cựu City để hỗ trợ thuyền máy đưa cư dân đi mua nhu yếu phẩm, xăng dầu… tiếp ứng cho cư dân và các khu vực lân cận.

Những hành động thiết thực, kịp thời này không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của doanh nghiệp dành cho người dân và chính quyền Thành phố Huế.

Với IMGH, trách nhiệm xã hội là nền tảng cho phát triển bền vững

Là doanh nghiệp gắn bó nhiều năm với Cố đô, IMGH không ngừng kiến tạo các công trình mang dấu ấn phát triển đô thị. Tiêu biểu là Khu đô thị An Cựu City - dự án trọng điểm góp phần đổi mới diện mạo phía Nam Thành phố, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc Huế.

Shophouse An Cựu Galleria liền kề Aeon Mall đang thu hút sự quan tâm của thị trường

Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bất động sản toàn diện, trong thời gian tới IMGH sẽ ra mắt những dự án mang tính biểu tượng, theo đuổi định hướng đô thị thông minh và hiện đại nhưng vẫn tôn trọng giá trị truyền thống, tiêu biểu là tổ hợp khách sạn 5 sao và chung cư cao cấp An Cựu Tower. Doanh nghiệp cũng mở rộng hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực: kiến trúc, xây dựng, quản lý vận hành, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Song song với hành trình kiến tạo đô thị, chủ đầu tư An Cựu City luôn duy trì các hoạt động vì cộng đồng: trao quà khuyến học cho các em tại Trung tâm bảo trợ IMGH, hỗ trợ người nghèo, trao học bổng cho học sinh vượt khó, đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội… lan tỏa tinh thần sẻ chia đến từng khu dân cư và từng gia đình.

IMGH luôn duy trì các hoạt động thiện nguyện bên cạnh việc phát triển kinh doanh

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ lần này, ông Nguyễn Việt Khanh - Phó Tổng Giám đốc IMGH cho biết: “Huế là nơi chúng tôi khởi đầu và gắn bó. Trong lúc người dân và chính quyền địa phương gặp khó khăn vì thiên tai, chúng tôi mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình để cùng chung tay khôi phục cuộc sống, lan tỏa tinh thần sẻ chia, một trong những giá trị đẹp của người Huế”.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp như IMGH đang góp phần tiếp thêm nguồn lực để thành phố sớm phục hồi sau thiên tai. Những hoạt động hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội, giá trị mà IMGH luôn kiên định theo đuổi.

Với tấm lòng hướng về cộng đồng, IMGH - chủ đầu tư An Cựu City tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, chung tay cùng chính quyền và người dân xây dựng một Thành phố Huế an lành, ổn định và bền vững hơn từng ngày.