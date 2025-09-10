  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 17/09/2025 16:18

Lãnh đạo thành phố kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chân Mây - Lăng Cô

HNN.VN - Ngày 17/9, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã có buổi kiểm tra và làm việc tại xã Chân Mây - Lăng Cô về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã này.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chân Mây - Lăng Cô

Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, từ ngày 1/7 đến 16/9/2025, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chuyên môn 5.373 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với trung tâm tập trung rà soát, phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực để xử lý kịp thời. Sau hơn hai tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý đất đai dần đi vào nền nếp, việc giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy trình, từng bước tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô cùng đại diện các sở, ngành đã trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC liên quan đến đất đai, xây dựng, cấp phép… Đồng thời, các đơn vị đề xuất giải pháp để triển khai nhiệm vụ đồng bộ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những kết quả bước đầu của Trung tâm PVHCC xã Chân Mây - Lăng Cô. Đồng thời, yêu cầu UBND xã sớm ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể; tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến đất đai. Các phòng, ban chuyên môn cần lập danh sách chi tiết từng hồ sơ, dự kiến thời gian hoàn thành và nêu rõ nội dung vướng mắc để thuận tiện cho việc theo dõi, đánh giá và xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đề nghị tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn người dân, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc trợ giúp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. Đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bưu điện kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân viên bưu điện khi hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí nhân sự phù hợp tại các điểm cung cấp dịch vụ công ích.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC; bố trí đủ số lượng nhân sự tại Trung tâm PVHCC, lựa chọn cán bộ có nghiệp vụ vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểu quy trình giải quyết TTHC. Đồng thời, lưu ý cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng định kỳ để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng phục vụ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

Văn Bốn
