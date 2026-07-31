Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 13/8/2026 đến ngày 19/8/2026

TT Thời gian tạm ngừng cung cấp điện Khu vực mất điện Xã/phường

Ngày Từ lúc Đến lúc

ĐL Bắc Sông Hương

1 T5, 13/08/2026 7:00 8:10 Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 46 đến số nhà 90), Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Phúc Chu, Bà Nguyễn Đình Chi, Lê Quang Quyền (BC530065- TBA Kim Long 2). Phường Kim Long

16:00 17:20 Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 46 đến số nhà 90), Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Phúc Chu, Bà Nguyễn Đình Chi, Lê Quang Quyền (BC530065- TBA Kim Long 2). Phường Kim Long

2 14/08/2026 6:00 7:10 Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 94 đến số nhà 118), kiệt 98 Nguyễn Phúc Nguyên (BC530160 -TBA Kim Long 10). Phường Kim Long

3 T3, 18/08/2026 5:30 13:10 -Trường THPT Bùi Thị Xuân (36 Lê Huân);

- Đường Lê Huân (từ đường Thạch Hãn đến đường Triệu Quang Phục), đường Thạch Hãn (từ số nhà 108 đến đường Lê Huân), kiệt 130 Đặng Thái Thân, Tuệ Tỉnh (từ kiệt 130 Đặng Thái Thân đến đường Phùng Hưng) - (BC530083-TBA May Xuất Khẩu).

- Đường Thái Phiên (từ số nhà 54 đến số nhà 88 và từ số nhà 67 đến số nhà 95) - (BC530262-TBA Thái Phiên 2). Phường Phú Xuân

4 T4, 19/08/2026 6:30 8:10 'Đường Thánh Gióng (từ Nguyễn Trãi đến Trần Nhật Duật), Lê Văn Miến, Lương Ngọc Quyến (từ số nhà 100 đến 120), Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị, Phan Huy Chú, Tú Xương (từ số nhà 06 đến Trần Nhật Duật) - (BC530094 - TBA Tây Linh 2). Phường Phú Xuân

8:10 11:10 - Đường Tú Xương (từ đường Lê Văn Miến đến đường Trần Nhật Duật), Phan Văn Trị (từ đường Nguyễn Quyền đến đường Thánh Gióng), Phan Huy Chú (từ đường Thánh Gióng đến đường Thái Phiên), kiệt: 37, 47 Thánh Gióng (BC5300942 nhánh B TBA Tây Linh 2);

- Đường Lương Ngọc Quyến (từ số nhà 56 đến số nhà 98 (BC5301122-nhánh B TBA Tây Linh 4);

- Bệnh viện Y Học Cổ truyền thành phố Huế - 322 Nguyễn Trãi; Đường Lương Ngọc Quyến (từ số nhà 40 đến số nhà 66 ( BC5300771- nhánh A TBA Thánh Gióng). Phường Phú Xuân

13:30 17:20 Kiệt: 2, 3, 7 Lý Nam Đế (BC5300563 nhánh C TBA An Hòa 4). Phường Hương An

ĐL Nam Sông Hương

1 T5, 13/08/2026 6:00 9:30 Kiệt 65, 69 đường Lê Ngô Cát. Đường Sử Hy Nhan, KQH Cầu Lim,đường Phạm Phú Thứ, Bùi Viện, Hoàng Tăng Bí, Khúc Hạo, Nguyễn Thành Ý Phường Thủy Xuân

2 T5, 14/08/2026 5:00 14:30 Đường Đặng Huy Trứ (từ số 43 đến số 99), Đáo Tấn (từ số 34 đến số 72), Xuân Diệu (từ số 54 đến số 66), Đoàn Hữu Trưng (từ số 10 đến 42) Phường Thuận Hóa

5:00 12:30 Đường Phan Đình Phùng (từ số 49 đến số 71), Nguyễn Trường Tộ (từ số 05 đến số 19) Phường Thuận Hóa

7:30 9:00 TBA Bệnh viện Hoàng Viết Thắng - CTCP Bệnh Viện Đa Khoa Hoàng Viết Thắng Phường Thuận Hóa

3 T7, 15/08/2026 5:00 7:00 TBA VP LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN TP HUẾ (TỐ HỮU) - BQL DA ĐTXD và PT Đô thị thành phố Huế Phường An Cựu

7:30 9:00 Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Quốc Đạt, HTX NN An Đông, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế (TBA TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP 2) Phường Thuận Hóa

9:30 11:00 TBA BƠM QUẢNG TẾ (NMN QUẢNG TẾ) - CTCP Cấp nước Huế Phường Thủy Xuân

13:00 14:30 TBA SÂN VẬN ĐỘNG T2 - Trung Tâm Thể Thao Thành Phố Huế (Bể bơi) Phường Thuận Hóa

15:00 16:30 CTCP Quản Lý Vận Hành Xử Lý Nước Thải Việt Nam (Trạm Bơm số 4) Phường An Cựu

4 CN, 16/08/2026 5:00 14:30 - Đường Nguyễn Thái Học (từ số 19 đến số 33), Bà Triệu (từ số 01 đến 55), Nguyễn Công Trứ (từ số 50 đến 80);

- Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân (TBA KHÁCH SẠN GOLD) Phường Thuận Hóa

6:30 10:30 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (TBA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ - KHU ODA-AD530205) Phường Thuận Hóa

13:00 17:00 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (TBA TRUNG TÂM TIM MẠCH T1-AD530344) Phường Thuận Hóa

5 T3, 18/08/2026 5:30 17:30 Đường Tôn Thất Cảnh Phường An Cựu

5:30 17:30 Thôn Vân Thê Đập, Thôn Lăng Xá Cồn Phường Thanh Thủy

6 T4, 19/08/2026 5:30 11:30 Đường Tùng Thiện Vương (từ số 34 đến 44), Ưng Trí, Cao Xuân Huy, Nguyễn Khoa Vỹ (từ số 24 đến 50), Trương Gia Mô (từ số 97 đến số 137) Phường Vỹ Dạ

ĐL Phong Điền

1 T5, 13/08/2026 8:00 10:00 TBA Thượng An 2. Phường Phong Thái

2 T6, 14/08/2026 8:00 10:00 TBA Ưu Điềm 1. Phường Phong Dinh

3 T7, 15/08/2026 7:30 11:30 Các TBA: Ánh sáng NM Thanh Tân, Đồng Lâm 3, Đồng Lâm 4, Đông An, Thượng An 3, Thượng An 6, Bơm tăng áp Đồng Lâm, Bệnh việnh đa khoa Phong An 1-CC530123;

- CTCP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Nhà máy nước khoáng Thanh Tân - CD530158);

- Chi nhánh CTCP FOCOCEV Việt Nam - Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An, TBA Tinh bột sắn Phong An T1&T2);

- CTCP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An);

- HKD Hoàng Nguyên, phường Phong Thái (TBA Nam Lợi);

- Chi nhánh CTCP 1-5 Nhà máy gạch Tuynen 1-5 (TBA Gạch Tuynen 1.5)

- CTCP Dinh dưỡng Hồng Hà (TBA FARM 1-5 T1(Lâm nghiệp 1/5) - CD530220 và TBA Trang trại chăn nuôi heo Hồng Hà);

- CTCP Lâm nghiệp 1-5 (TBA Chăn nuôi lâm nghiệp 1-5);

- Chi nhánh CTCP 1-5 - Xí nghiệp trồng rừng và sản xuất cây giống Hoàng Bằng (TBA Hoàng Bằng);

- Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Phúc Thịnh);

- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Trạm sạc Vinfast - CHXD Petrolimex 20);

- Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế Cơ sở 2 (TBA Bệnh viện Phong An 2-CD530136). Phường Phong Thái

8:00 11:00 - Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Huế (CD530216 - TBA Viglacera) Phường Phong Điền

4 T2, 17/08/2026 7:30 15:30 - Các TBA Tây Sơn 2, TBA Tây Sơn 4, TBA Khu TĐC Phong Sơn;

- CTCP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Nước khoáng Thanh Tân - CD530156). Phường Phong Thái

7:30 16:30 - TBA Vĩnh Hòa 1, TBA Vĩnh Hòa 2, TBA Hòa Viện;

- HTX Nông nghiệp Vĩnh An (TBA Bơm Vĩnh An). Phường Phong Dinh

5 T4, 19/08/2026 6:30 12:30 - Các TBA Tân Lập, TBA Phò Trạch 3, TBA Phò Trạch 5, TBA Phò Trạch 9, TBA Trường Cấp 2,3 Phong Điền;

- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TRẠM SẠC VINFAST (TRẠM NGHỈ DỪNG NHÀ HÀNG 27);

- Công an phường Phong Điền (TBA Công an huyện Phong Điền);

- CTCP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (CD530166 - TBA Phân Vi Sinh 1). Phường Phong Điền

ĐL Hương Thủy

1 T5, 13/08/2026 7:30 11:30 - TBA NHÀ MÁY CÁN THÉP LA SƠN - MỸ HOÀNG - [PD530154]- Công ty TNHH Thành Long Xã Hưng Lộc

7:30 11:30 - Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân, CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại SPT (Trang trại chăn nuôi Hùng Vân) -[PD530438] Phường Phú Bài

7:30 12:00 Công ty TNHHH MTV Sản xuất thương mại Hoàng Ân (TBA HOÀNG ÂN) - [PD530411] Phường Thanh Thủy

13:00 16:30 CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Tái Định Cư 8B Thủy Phù) Phường Phú Bài

15:00 16:30 CTCP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA GIỐNG CÂY TRỒNG) - [PD530183] Phường Phú Bài

16:30 18:00 CTCP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA KHO BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG) - [PD530347] Phường Phú Bài

2 T6, 14/08/2026 7:00 15:30 CTCP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế (PD530261 - GẠCH TUYNEN 2) Phường Thanh Thủy

3 T7, 15/08/2026 7:30 11:30 CTCP Khu công nghiệp Gilimex (TBA Xử lý nước thải GILIMEX (PD530473) Phường Phú Bài

4 T2, 17/08/2026 13:30 17:30 - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (TBA Xử Lý rác Phú Sơn (PD530419);

- Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế)-(Tự dùng NMR Phú sơn (PD530437). Phường Phú Bài

6:00 17:30 - TDP Lang Xá Bàu (TBA Lăng Xá Bàu);

- Đội 3 (TBA Thủy Thanh 2);

- TDP Thanh Thủy Chánh (Các TBA Cầu Ngói 2, Cầu Ngói);

- HTX NN Thủy Thanh (TBA Bơm Xóm Trung);

- TBA Hói Sai Thượng (PC530387);

- TBA Thi Công Tố Hữu (PD530456) Phường Thanh Thủy,

6:00 17:30 TBA Thanh Thủy Chánh Phường Hương Thủy

6:00 17:30 Thôn Đồng Di Tây (TBA Đồng Di Tây) Xã Phú Hồ

T3, 18/08/2026 7:30 11:30 - TBA PVTC Gói Thầu Số 10 (PC530374)

- Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Thừa Thiên Huế, Công ty TNHHMTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Xử lý rác Phú sơn) Phường Phú Bài

T4, 19/08/2026 7:30 15:30 CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Bắc Truồi 2) Xã Lộc An

13:30 17:30 - TBA PVTC Gói Thầu Số 10 (PC530374)

- Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Thừa Thiên Huế, Công ty TNHHMTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Xử lý rác Phú sơn) Phường Phú Bài

ĐL Quảng Điền

1 T5, 13/08/2026 8:00 10:30 Trạm HC530268 - Điền Hương 11: TDP Trung Đồng Phường Phong Phú

13:30 16:00 Trạm HD530199 - NT Điền Hương 8: CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước Phường Phong Phú

2 T6, 14/08/2026 8:00 10:30 Trạm HD530308 - NT Quảng Công 3. HTX Sản xuất, Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Thành Công Phường Phong Quảng

7:30 16:30 - Các trạm gồm HC530029 - Bắc Vinh 3; HC530028 - Bắc Vinh 2; HC530003 - Bắc Vinh 1; HC530063 - Lúa Nam Vinh;

- Thôn Thanh Cần -Trọng Đức;

- Thôn Nam Dương;

- Thôn Đức Trọng. Xã Đan Điền

13:30 16:00 Trạm HD530177 - Bơm Điền Hải 3. Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi thành phố Huế Phường Phong Quảng

3 T3, 18/08/2026 8:00 10:30 Trạm HD530211 - NUÔI TÔM PHONG HẢI 5. HKD Nguyễn Viết Từ. Cơ sở nuôi tôm Võ Như Kháng. Võ Xuân Hải. Hồ tôm Lê Văn Thọ. Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Viết Từ. Hộ nuôi tôm Võ Thị Thu Thuỷ. HKD Nguyễn Trọng Chưởng Phường Phong Quảng

13:30 16:00 Công ty TNHH Thủy sản công nghệ cao Việt Nam- CN 1 tại Huế (TBA CP Đ.Hương 3-HD530169) Phường Phong Phú

ĐL Phú Vang

1 T6, 14/08/2026 6:30 16:30 Thôn Vinh Thanh Nam, Thôn Vinh Thanh Đông, Thôn Vinh Thanh Bắc, Thôn Hà Úc Xã Phú Vinh

2 T2, 17/08/2026 7:00 14:30 TDP 7, TDP 10, TDP 11 Phường Dương Nỗ

3 T4, 19/08/2026 7:30 11:30 Thôn Vinh Xuân, Thôn Xuân Thiên Xã Phú Vinh

ĐL A Lưới

1 17/08/2026 8:00 12:30 Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar). Xã A Lưới 5

ĐL Phú Lộc

1 T3, 18/08/2026 7:30 13:00 TBA Vinh Giang 2, Vinh Giang 8: các Thôn Giang Chế, Trường Xuân Xã Vinh Lộc

10:30 12:00 TBA Vinh Giang 6: thôn Trường Xuân Xã Vinh Lộc

14:00 15:30 TBA Vinh Giang 3: thôn Giang Chế Xã Vinh Lộc

15:30 17:00 TBA Vinh Giang 1: thôn Giang Chế Xã Vinh Lộc

2 T4, 19/08/2026 7:30 12:00 TBA Định Cư Vinh Hiền: thôn Hiền Hòa Xã Vinh Lộc

ĐL Hương Trà

1 T5, 13/08/2026 7:00 16:00 - TBA Hương Hồ 3;

- Công ty TNHH Về Nguồn (TBA VỀ NGUỒN 3 (T2-TD530232), TBA TRẠM VỀ NGUỒN (TRẠM 1-TD530146)), TBA TRẠM VỀ NGUỒN (TRẠM 2-TD530147));

- CTCP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế, CTCP Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế (TBA TRẠM BÊ TÔNG NHỰA);

- CÔNG TY TNHH HƯƠNG HỒ, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế, Mobifone Huế - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Đặng Thị Hoàng Chi, HKD Bùi Văn Nhược, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA TRẠM VỀ NGUỒN (TRẠM 2-TD530147));

- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu Sáng Đường Tránh Số 2); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (TBA TC Cao Tốc Hương Hồ) Phường Kim Long

2 T6, 14/08/2026 8:00 11:00 TBA T3 Tứ Hạ Phường Hương Trà

3 T3, 18/08/2026 7:30 15:45 TBA Bơm Tây Toàn - Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Toàn Phường Kim Trà

6:00 13:45 TBA Giáp Trung 2 Phường Kim Trà

4 T2, 17/08/2026 7:30 12:30 TBA Văn Tây 4 Phường Hương Trà

8:00 12:30 TBA Hồng Tiến 2, TBA Hồng Tiến 3 Xã Bình Điền

5 T4, 19/08/2026 6:30 17:45 TBA Văn Tây 6 Phường Hương Trà

7:45 16:30 - Các TBA Văn Tây 2, 3, 7; TBA Tứ Hạ T4, TBA Thể Đại;

- CTCP Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn (TBA Mỏ đá Trường Sơn);

- CTCP ĐƯỜNG BỘ I THỪA THIÊN HUẾ (TBA Bê tông nhựa Hương Trà);

- CTCP Trường Phú (TBA Bê tông Trường Phú, Bê tông Trường Phú T2);

- Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA KTĐ số 1 Hương Trà);

- Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (TBA Thi công Sơn Hải khu vực Hương Trà);

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế(TBA Vật liệu xây dựng Hương Trà);

- CTCP Xây dựng CRC (TBA Thi công cao tốc CRC Hương Trà);

- CTCP Musa Pacta (TBA Hợp tác xã Hương Trà). Phường Hương Trà

ĐL Nam Đông

1 T5, 13/08/2026 7:30 10:30 CTCP Kim Sora (TBA Kim Sora CN II) Xã Nam Đông

7:30 11:00 Thôn Hương Hòa (TBA Tiền Phong) Xã Nam Đông

2 T3, 18/08/2026 7:30 12:30 - CÔNG TY TNHH VITTO (TBA Nhà máy xử lý nước thải Công ty Vitto, Vitto2);

- Công ty TNHH ĐT và XD Long Phụng (TBA Viên nén Long Phụng);

- Công ty TNHH TM Trường Sinh (TBA Viên Nén Năng lượng Trường Sinh);

- Nguyễn Tăng Hưng, Công ty TNHH TM Trường Sinh ( TBA Viên Nén Năng lượng Đinh Hương);

- Công ty TNHH SX và TMDV Bình Nhân (TBA Bình Nhân);

- Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế (TBA CHẾ BIẾN GỖ LA SƠN - T1, T2-[FD630115];

- CTCP Xây dựng công trình 525 (TBA Thi công cầu cao tốc Km102);

- Nguyễn Đức Yếm, CÔNG TY TNHH ĐẠI HÒA, CTCP - Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế (TBA Bê Tông nhựa nóng Lộc Sơn);

- Công ty TNHH Lan Ngọc GS (TBA Bê Tông La Ngọc). Xã Hưng Lộc

13:00 15:00 CÔNG TY TNHH MIERA HUẾ (TBA Vitto 4 và Vitto 6) Xã Hưng Lộc